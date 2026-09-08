Biyologlar Derneği’nin eski başkanlarından Hasan Sarpten, Güney Kıbrıs’ta bir kişinin hayatını kaybettiği ve toplam 10 kişide görülen Batı Nil Virüsü’nün ülkemizde de 3 kişide görüldüğünü belirterek, önümüzdeki günlerde vaka sayısının artabileceğini öne sürdü.

Sarpten, Covid-19 pandemisinin ardından yapılan birçok araştırmanın bir sonraki pandeminin sivrisinek kaynaklı virüslerden kaynaklanabileceğine işaret ettiğini belirterek, ülkede yeterince önemsenmediğini ifade ettiği sivrisinekle mücadelenin yalnızca yaz aylarında yapılan “ilaçlama” çalışmalarının ötesine geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Batı Nil Virüsü’nün Akdeniz havzasında “Culex pipiens” türü sivrisinekler aracılığıyla bulaştığını ifade eden Sarpten, hastalığın genellikle Batı Nil Ateşi olarak adlandırılan belirtilerle ortaya çıktığını söyledi.

Virüs bulaşan kişilerin büyük bölümünde herhangi bir belirti görülmediğini kaydeden Sarpten, vakaların yüzde 20’sinde grip benzeri belirtiler görüldüğünü, yüzde 1’inde ise ölümcül olabilecek sinir sistemi enfeksiyonlarının ortaya çıkabildiğini ifade ederek, bu nedenle tedbir alınmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Sarpten, sivrisinekle mücadele konusunda yetkili kurumun Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ve dolayısıyla Sağlık Bakanlığı olduğunu belirterek, son yıllarda bakanlığın sivrisinekle mücadeleyi kendi görevi olarak görmediğini ve yükün belediyelerin üzerinde kaldığını ileri sürdü.

Belediyelerin ise genellikle özel firmalardan hizmet alarak, halktan gelen şikayetlerin artmasının ardından ilaçlama yapılmasına dayalı bir yöntemle sivrisinekle mücadele etmeye çalıştığını belirten Sarpten, bu yöntemin yerine ciddi, planlı, programlı ve sistematik bir mücadele yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Sivrisinekle mücadelenin doğrudan belediyeler bünyesinde istihdam edilen personel tarafından yalnızca yaz aylarında değil, tüm yıl boyunca sürdürülmesi gerektiğine işaret eden Sarpten, kaynak kontrolünün de kesintisiz şekilde yapılmasının önemine dikkat çekti.

Sarpten, tüm belediyelerin sivrisinekle mücadeleden sorumlu birimlerinin bir araya getirilmesini de önererek, Sağlık Bakanlığı bünyesinde “Sivrisinek Kontrol Birliği” oluşturulması çağrısında bulundu.