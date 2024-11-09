Biyologlar Derneği eski başkanı Hasan Sarpten, iklim değişikliğinin yıllık yağış miktarını henüz büyük ölçüde değiştirmediğini ancak yağışların daha kısa sürelerde yoğunlaştığını belirtti, bu durumun, bereket olarak beklenen yağmurların felakete dönüşmesine yol açtığını vurguladı.

Sarpten, yarın beklenen kuvvetli yağışa işaret ederek, ülke genelinde yer yer 75 kilogram yağış beklenmesi nedeniyle "piyango"nun hangi bölgeye çıkacağını hep birlikte göreceğimizi söyledi.

Yarın, bu tür bir günün yaşanabileceğini belirten Sarpten, "Meteoroloji uzmanları verileri inceledi ve gerekli uyarıları yaptı. Ancak herhangi bir önlem alındı mı? Hükümet gerekli tedbirleri aldı mı, yoksa kriz masası kurulup 'yaraları saracağız' açıklaması yapmakla mı yetinilecek? Hep birlikte göreceğiz" dedi.

Sarpten'in açıklaması şöyle:

“’BEREKET’ YİNE ‘FELAKET’ OLMASIN ‼️

🔷 Kışı laf ola yaşar olduğumuz ve yağmura hasret kaldığımız bu günlerde yağışlara fazlasıyla ihtiyacımız var. Ancak, bu coğrafyanın gerçeği olan "iklim değişikliği" yıllık yağış miktarını henüz çok değiştirmese de anomalileri artırdı ve bir yıllık yağmur birkaç günde yağmaya başladı. Bu da, "bereket" olması gereken yağmurları ‘felaket’ olarak yaşamamıza yol açıyor.

🔷 Yarın yine böyle bir gün olmaya aday bir Pazar olacak gibi görünüyor. Meteoroloji uzmanları verileri inceleyip gerekli uyarıları yaptı. Pazar günü ülke genelinde yer yer 75kg olması beklenen çok kuvvetli yağış bekleniyor. Artık, "piyango" hangi bölgeye çıkacak yarın şahit olacağız.

🔷 Peki, herhangi bir önlem var mı? Ya da, hükümetimiz bu konuda gerekli önlemleri aldı mı? Yoksa, iş işten geçince mi "kriz masası" kurup yetkililer ‘yaraları saracağız’ açıklaması yapmakla mı yetinecekler? Hep birlikte göreceğiz."