Lefkoşa İlçesi’nde, İlçe Başkanı ve Lefkoşa milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda seçim sürecine yönelik saha çalışmaları ele alındı. Örgüt başkanlarının bir bölümüyle gerçekleştirilen toplantının, Lefkoşa’daki tüm örgütleri kapsayacak çalışmaların başlangıcı olduğunu belirten Savaşan, önümüzdeki süreçte diğer örgüt başkanlarıyla da bir araya geleceklerini söyledi.



“LEFKOŞA’DA GÜÇLÜ BİR BİRLİKTELİK SAĞLANDI”



Seçim sürecine girerken her geçen gün UBP’nin milletvekillerinden ilçe yönetimine, örgüt başkanlarından teşkilatın tüm kademelerine kadar aynı hedef etrafında kenetlenmiş güçlü ve kararlı bir yapı ortaya koyduğunu ifade eden Savaşan, birlik ve beraberliğin seçim başarısının en önemli unsurlarından biri olduğunu vurguladı.



Savaşan, tüm örgütlerle yapılacak toplantılarda sahadaki beklentilerin dinleneceğini, ortak akılla belirlenecek yol haritası doğrultusunda çalışmaların daha da güçlendirileceğini kaydetti.



“AKTUNÇ, LEFKOŞA’YA YENİ BİR SOLUK GETİRECEK”



Bu birlik ve beraberliğin Lefkoşa’daki en güçlü yansımalarından birinin Belediye Başkan adayı Mehmet Aktunç’a verilen güçlü destek olduğunu belirten Savaşan, toplantıya katılan Aktunç’un Lefkoşa’ya ilişkin hedef ve projeleriyle büyük heyecan yarattığını söyledi.



Aktunç’un Lefkoşa’ya yeni bir soluk, güçlü bir vizyon ve etkin bir hizmet anlayışı kazandıracağına inançlarının tam olduğunu ifade eden Savaşan, UBP teşkilatının Aktunç’un etrafında güçlü bir şekilde kenetlendiğini vurguladı. Savaşan “Aktunç’un enerjisi, vizyonu, etkin hizmet anlayışı ve kazanma isteği, Lefkoşa’da yeni bir dönemi başlatacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.



“HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”



Seçim sürecinde birlikteliklerini sahada daha da güçlendireceklerini belirten Savaşan, “Lefkoşa’da birlik bizde, güç bizde, hedefimiz belli. Milletvekillerimiz, ilçe yönetimimiz ve örgütlerimizle omuz omuza çalışarak UBP’yi hem genel hem de yerel seçimlerde birinci parti yapacağız. Birlikte çalışacak, birlikte başaracağız” dedi.