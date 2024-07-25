UBP Lefkoşa İlçe Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, ülkemize gelen konukların, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gösterilerinin ve halkın yoğun katılımının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığının ve etkinliğinin en güzel ve anlamlı kanıtı olduğuna vurgu yaptı.

20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın 50’nci yıldönümü kutlamaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Dr. Ahmet Savaşan, 1974 Barış Harekatı’ndan bu yana 50 yıl geçmesine rağmen Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunamamasının, gerçeklerin görmezden gelinmesinden kaynaklandığına dikkat çekti. Kıbrıs sorununa çözüm arayanların, 50 yıldır süregelen bu durumu dikkate almaları gerektiğine işaret eden Ahmet Savaşan, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin coşku ve bağlılıkla birlikte verdiği mücadelenin başarıyla sonuçlanacağına inanç belirtti.

Savaşan mesajının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, bu anlamlı yıl dönümünde Türkiye ve Azerbaycan’dan gelen konuklara, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kahraman mensuplarına, geleceğin güvencesi gençlere, sevgileri ile hayata bağlayan çocuklara ve kutlamalara coşku ve sevgi katan tüm yurttaşlara teşekkür etti.