Savaşan yazılı açıklamasında, anlayışlarının; "siyasi polemik veya laf değil, taş üstüne taş koymak, bunu da eser ve hizmet üzerinden yapmak" olduğunu vurguladı.

Savaşan, bugün belediyelerin bölgelerinde daha etkin ve güçlü hizmet verebilmelerinin temelinde, hükümetin gerçekleştirdiği belediyeler reformunun bulunduğunu belirterek, bugün belediyelerin daha güçlü mali yapıya, daha geniş hizmet kapasitesine ve daha etkin bir yönetim anlayışına kavuşmasında belediyeler reformunun belirleyici bir yeri olduğunu kaydetti.

Yerel seçimlerin laf üretme değil, hizmet üretme yarışı olduğunu da aktaran Savaşan, Kıbrıs Türk halkının kimin ne söylediğine değil, kimin taş üstüne taş koyduğuna, hangi eseri ortaya koyduğuna ve hayatına hangi somut katkıyı yaptığına bakacağını belirtti.