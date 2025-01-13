UBP Milletvekili, Grup Başkanvekili Dr. Ahmet Savaşan, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 13. ölüm yıl dönümünde kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Türk halkının Rauf Denktaş gibi bir lider yetiştirmiş olmasının onurunu ve gururunu taşıdığını belirtti.

Bağımsızlık mücadelesinde Denktaş liderliğinde verilen büyük davanın bir neferi olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Savaşan, “Bu hislerle, büyük liderimizin aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Mekânı cennet olsun,” dedi.

Ahmet Savaşan mesajının sonunda, Rauf Denktaş’ın ilke ve ideallerinin kendileri için yol gösterici olduğunu vurgulayarak, bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceklerinin altını çizdi.