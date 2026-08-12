Savaşan, Erbildim’in bölgenin sorunlarına hâkimiyeti, halkla güçlü iletişimi ve çözüm odaklı yaklaşımının, başarılı bir belediye başkanı olacağına dair güvenlerini daha da pekiştirdiğini ifade etti. Erbildim’in seçimi kazanacağına inandıklarını belirten Savaşan, Erbildim’in bölgenin gelişimine öncülük ederek LAÇ’ı yeniden şekillendireceğine işaret etti.

Ziyaretler sırasında halkın farklı konulardaki önerilerini ve beklentilerini doğrudan dinleme ve kendilerini anlatma fırsatı bulduklarını belirten Savaşan, bu temasların UBP’nin yeni dönem hedeflerini belirlemesi açısından son derece değerli gözlem ve tespitler yapmalarını sağladığını kaydetti.

UBP’nin her dönem kendisini yenilemeyi ve değişen toplumsal ihtiyaçlara uyum sağlamayı başarmış bir siyasi hareket olduğunu ifade eden Savaşan, seçim sürecinde halkla kurulan temaslardan elde edilen deneyimler ve sahadan alınan mesajların, yeni dönemde yollarını aydınlatacak önemli bir rehber olacağını söyledi.