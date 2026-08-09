UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, Erenköy Direnişi’nin 62. yıl dönümü vesilesiyle kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erenköy’de ortaya konan direnişin Kıbrıs Türk halkının özgürlük, varoluş ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli sembollerinden biri olduğunu belirtti.

Savaşan, “Gençlerin, mücahitlerin ve halkımızın omuz omuza verdiği bu mücadele; azmin, cesaretin, dayanışmanın ve vatan sevgisinin tarihe kazınmış eşsiz bir örneğidir” ifadelerini kullanarak, Erenköy’de gösterilen fedakârlık ve kararlılığın Kıbrıs Türk halkının geleceğine sahip çıkma iradesini ortaya koyduğunu vurguladı.

Erenköy Direnişi’nin, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünden, onurundan ve geleceğinden vazgeçmeyeceğini ortaya koyan tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Savaşan, şehitlerin ve gazilerin bıraktığı emanete sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Savaşan, paylaşımında Erenköy Direnişi başta olmak üzere Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinde hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andı; gazilere sağlık ve huzur diledi.

Savaşan'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Kıbrıs Türk halkının özgürlük, varoluş ve bağımsızlık mücadelesinin en anlamlı sayfalarından biri olan 8 Ağustos 1964 Erenköy Direnişi’nin 62. yıl dönümünü büyük bir gurur ve derin bir hüzünle anıyoruz.

Erenköy’de vatan toprağını savunmak için canlarını ortaya koyan kahramanlarımız, yalnızca bir bölgeyi değil, Kıbrıs Türk halkının geleceğini ve özgür iradesini savunmuşlardır. Gençlerin, mücahitlerin ve halkımızın omuz omuza verdiği bu mücadele; azmin, cesaretin, dayanışmanın ve vatan sevgisinin tarihe kazınmış eşsiz bir örneğidir.

Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türk halkının karşı karşıya kaldığı zor şartlar içerisinde dahi özgürlüğünden, onurundan ve geleceğinden vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya gösteren önemli bir dönüm noktasıdır. O gün Erenköy’de ortaya konan fedakârlık ve kararlılık, bugün bizlere bırakılan en kıymetli miraslardan biridir.

Bugün bizlere düşen görev; kahramanlarımızın uğruna mücadele ettiği değerleri korumak, onların bıraktığı emanete sahip çıkmak ve gelecek nesillere bu mücadelenin anlamını doğru şekilde aktarmaktır. Kıbrıs Türk halkının bugün kendi topraklarında özgür ve onurlu bir şekilde geleceğini şekillendirebilmesinde, Erenköy’de gösterilen direnişin ve fedakârlığın büyük bir yeri vardır.

Bu anlamlı yıl dönümünde, başta Erenköy Direnişi’nde olmak üzere Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesi boyunca hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur diliyor, onların şahsında bu mücadeleye katkı koyan tüm kahramanlarımızı şükranla selamlıyorum.

Erenköy’de yakılan özgürlük meşalesinin ışığının sonsuza dek yolumuzu aydınlatacağına olan inancımla, aziz şehitlerimizin hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum"