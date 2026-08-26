Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, Lefkoşa’nın Metehan, Ortaköy ve Göçmenköy bölgelerinde partililer ve bölge halkıyla bir araya geldiklerini belirterek, “Her ziyaretimizde aynı duyguyu daha güçlü hissediyoruz: Lefkoşa değişim istiyor” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Savaşan, halkın beklentisinin kendisini dinleyen, ulaşılabilir, genç, dinamik ve çözüm üreten bir belediye başkanı olduğunu ifade etti.

Savaşan, Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel’in öncülüğünde 7 milletvekili, merkez ve ilçe teşkilatları, örgütler, kadın ve gençlik kollarıyla birlikte sahada olduklarını belirterek, Lefkoşa’daki değişim talebine kulak verdiklerini kaydetti.

Mehmet Aktunç’un Lefkoşa Belediye Başkanlığı adaylığına da işaret eden Savaşan, “Mehmet Aktunç ile Lefkoşa’da yeni bir dönemin kapısını açmak için kararlılıkla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Aktunç’a gösterilen ilgi ve desteğin, halkın değişim arzusunun en güçlü göstergelerinden biri olduğunu savunan Savaşan, paylaşımını “Lefkoşa için birlikte çalışıyor, birlikte değiştiriyoruz” sözleriyle tamamladı.

Savaşan'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Metehan, Ortaköy ve Göçmenköy’de partililerimiz ve bölge halkımızla bir araya geldik. Her ziyaretimizde aynı duyguyu daha güçlü hissediyoruz: Lefkoşa değişim istiyor.

Halkımızın beklentisi çok net; kendisini dinleyen, ulaşılabilir, genç, dinamik ve çözüm üreten bir belediye başkanı istiyor.

Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’in öncülüğünde; 7 milletvekilimiz, merkez ve ilçe teşkilatlarımız, örgütlerimiz, kadın ve gençlik kollarımızla hep birlikte sahadayız.

Lefkoşa’nın değişim talebini görüyor, bu sese kulak veriyoruz. Mehmet Aktunç ile Lefkoşa’da yeni bir dönemin kapısını açmak için kararlılıkla çalışıyoruz.

Aktunç’a gösterilen ilgi ve destek, halkımızın değişim arzusunun en güçlü göstergelerinden biri.

Lefkoşa için birlikte çalışıyor, birlikte değiştiriyoruz"