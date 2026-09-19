Bir televizyon programında konuşan Savaşan, karma oyun kaldırılmasına yönelik yasa önerisinin son dakika gündeme gelmiş bir düzenleme olmadığını belirterek, sürecin yaklaşık üç yıl önce başladığını söyledi.

Savaşan, yasa önerisinin ilk olarak 9 Mayıs 2023’te UBP grubunun onayıyla Oğuzhan Hasipoğlu tarafından Meclis’e sunulduğunu hatırlattı.

“SÜREÇ ÜÇ YIL ÖNCE BAŞLADI”

Yasa önerisinin 2025 yılı başında Meclis’te görüşüldüğünü, siyasi partilerle istişare edildiğini ve Genel Kurul gündemine geldiğini belirten Savaşan, düzenlemenin uzun süredir Meclis gündeminde bulunduğunu vurguladı.

Savaşan, 30 Mayıs 2025 tarihinde CTP’nin Meclis’teki tutumunu da hatırlatarak, dönemin CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın karma oyun kaldırılmasına karşı olunmadığını ifade ettiğini ve yasanın komiteye geri çekilerek eksikliklerin giderilmesini istediğini söyledi.

Yasanın bu doğrultuda yeniden komiteye çekildiğini ve çalışmaların ardından tekrar Genel Kurul gündemine geldiğini belirten Savaşan, CTP’nin o dönemde UBP’ye verdiği sözün yerine getirilmediğini savundu.

“CTP SÖZÜNÜ TUTMADI”

Savaşan, CTP’nin kendilerine, yasanın komiteye geri çekilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından Genel Kurul’da yeterli nisap sağlanması halinde olumlu oy vereceğini söylediğini aktardı.

UBP’nin yasayı komiteye geri çektiğini ve Genel Kurul’da nisabı sağladığını belirten Savaşan, buna rağmen CTP’nin verdiği sözü tutmadığını ileri sürdü.

Geçmişte Tufan Erhürman’ın CTP Genel Başkanı olduğu dönemde karma oy sisteminin siyasal sisteme katkı sağlamadığını ifade ettiğini de hatırlatan Savaşan, bugün karma oyun devamından yana bir tutum sergilenmesini eleştirdi.

“AMAÇ HALKIN İRADESİNİ SANDIĞA DAHA DOĞRU YANSITMAK”

Karma oyun kaldırılmasına yönelik düzenlemenin amacının seçim sistemini sadeleştirmek, geçersiz oyların azaltılmasını sağlamak ve seçmenin iradesinin sandığa daha doğru yansımasına katkı koymak olduğunu ifade eden Savaşan, geçmiş seçimlerde çok sayıda karma oyun geçersiz sayılmasının da tartışmayı önemli hale getirdiğini söyledi.

Savaşan, karma oy sisteminin kaldırılmasının yalnızca UBP’nin değil, geçmiş dönemlerde CTP dahil birçok siyasi partinin gündeme getirdiği bir konu olduğunu belirtti.

“SEÇİME ÜÇ AY KALA GÜNDEME GELMİŞ GİBİ SUNULMASI DOĞRU DEĞİL”

Yasanın son yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da yeniden gündeme gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erhürman tarafından Meclis’e iade edildiğini hatırlatan Savaşan, düzenlemenin sanki ilk kez seçimlere kısa süre kala gündeme gelmiş gibi değerlendirilmesinin doğru olmadığını savundu.

“Bu süreçlerin tamamı yaşanırken Sayın Erhürman Meclis’teydi. Yasanın ne zaman sunulduğunu, komitede ne kadar beklediğini ve hangi aşamalardan geçtiğini biliyor” diyen Savaşan, söz konusu düzenlemenin yalnızca “seçime üç ay kala yapılan bir değişiklik” olarak değerlendirilmesinin sürecin tamamını göz ardı etmek anlamına geleceğini söyledi.

“KARARIN SİYASİ BOYUTU TARTIŞILMALI”

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın kararının yaşanan süreçle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Savaşan, Erhürman ve CTP’nin geçmişte karma oyun kaldırılması yönünde ortaya koyduğu görüşlerin Meclis tutanaklarında bulunduğunu ifade etti.

Savaşan, Cumhurbaşkanı’nın kararının siyasi boyutunun tartışılması gerektiğini savunarak, kararın Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlığı konusunda da soru işaretleri yarattığını ileri sürdü.

“CTP’NİN TUTUMU SORGULANMALI”

Savaşan, sürecin başından bugüne kadar samimiyet ve tutarlılık açısından sorgulanması gereken birçok aşama bulunduğunu söyledi.

Seçim sisteminin daha sade, anlaşılır ve seçmenin iradesini daha doğru yansıtan bir yapıya kavuşturulmasını istediklerini belirten Savaşan, UBP’nin tutumunun açık ve net olduğunu ifade etti.

Savaşan, CTP’nin tutumunun ise sürecin tamamı göz önünde bulundurularak samimiyet ve tutarlılık açısından sorgulanması gerektiğini savundu.