Gündem Kıbrıs Özel Haber

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu oldu ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçmiş seçimlerde farklı siyasi görüşlere sahip bazı adayların, seçilebilmek amacıyla farklı partilerden adaylarla işbirliği yaptığını ifade eden Savaşan, karma oy üzerinden adeta bir “sektör” oluşturulduğunu söyledi.

Savaşan, “Elimde 500 kişilik karma oy kullanacak seçmen listesi var. Bu listeye dahil olmak için şu kadar ödeme yapmalısın” şeklinde pazarlıklar yapıldığını belirterek, karma oyun amacından uzaklaştırılarak bir piyasa haline getirildiğini ifade etti.

Karma oy sisteminin bu amaçla oluşturulmadığını vurgulayan Savaşan, gelinen noktada sistemin ciddi çarpıklıklara yol açtığını söyledi.

Savaşan, “Amaç, adayların birbirleriyle kişisel pazarlıklar üzerinden değil, partilerin vizyonları ve projeleri üzerinden yarışması olmalıdır” diyerek, bu çarpıklıkların ortadan kaldırılması ve siyasi partilerin güçlendirilmesi açısından karma oyun kaldırılmasını olumlu bulduğunu kaydetti.

Gemi faciası: Hepimizin birinci önceliği kayıplarımıza ulaşmaktır

Gemi faciasına ilişkin konuşan Savaşan, yaşananların herkesi derinden sarstığını belirterek şunları söyledi:

“Hem hukuki hem idari yönden soruşturulması gereken elim bir kaza yaşadık. İlk andan itibaren Başbakan Ünal Üstel ve tüm bakanlar; Barış Kuvvetleri Komutanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi, Polis Genel Müdürü, Sivil Savunma, bütün kolluk kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başta olmak üzere her düzeyden yetkililer konuyla yakından ilgilendi. Hepimizin birinci önceliği kayıplarımıza ulaşmaktır; bunun için 7 gün 24 saat çalışılıyor. Aynı zamanda hukuki ve polisiye süreç de devam ediyor. Mecliste olağanüstü bir toplantı yapılacak ve önerdiğimiz araştırma komitesi konunun idari boyutunu inceleyecek. Bu kazanın aydınlatılması için nereye kadar gidilmesi gerekiyorsa gidilecek. Gerek UBP gerekse de hükümet olarak gerekli adımların atılması konusunda ilk günden itibaren kararlı bir tavır ortaya koyduk.”

“Herkes cüssesini iyi bilmeli ve ona göre konuşmalı. Bu ülkeyi kuran UBP’ye sataşmaya çalışan, karşısında kimin olduğunu bilmelidir”

Erhan Arıklı’nın görevden alınması ve ardından YDP’nin hükümetten çekilmesine ilişkin açıklamaları değerlendiren Savaşan, süreci şöyle özetledi:

“Arıklı, hükümetten çekildiğini bize yazıyla bildirdi; yani YDP hükümetten çekilmiştir. Olayların sırasını hatırlamak gerekiyor, çünkü sapla saman birbirine karışıyor. Kazanın ardından Arıklı’nın bazı açıklamaları toplumda infial yarattı. Bunun üzerine Sayın Başbakan bir kriz masası kurdu ve süreçle ilgili tüm açıklamaların bu masadan yapılacağını duyurdu. Bu, Sayın Arıklı’ya ya da YDP’ye karşı bir hamle değildi; ancak YDP meseleyi başka bir boyuta taşımaya çalıştı. Biz ve halkımız can derdindeyken, YDP’nin bazı yetkilileri başka dertlere düştü. Ne Sayın Arıklı’nın ne de partisinin konuyu başka yere çekmesine gerek vardı. Bu çaba gereksizdi ve yaraları daha da derinleştirdi. Kaldı ki görevden alma ve atama yetkisi Başbakan’dadır. Bu olayı başka yere çekmeye gerek yok”.

UBP başkanlığındaki UBP-DP-YDP koalisyonunun, YDP’nin de katkısıyla ülkeye 300’den fazla yasa kazandırdığını hatırlatan Savaşan, “Sağlıktan eğitime, turizmden ulaşıma kadar son çeyrek yüzyılda yapılamayanları bu hükümet yaptı. Ancak herkes aynaya bakmalı ve kendini dev aynasında görmemelidir. Herkes cüssesini iyi bilmeli ve ona göre konuşmalıdır. Bu ülkeyi kuran UBP’ye sataşan, karşısında kimin olduğunu bilmelidir. Onlar kendilerine uygun sataşıyorlar biz ise kendimize yakışır şekilde cevap veriyoruz” dedi.

“Ne Sayın Arıklı ne de partisiyle bir hesabımız olamaz”

Savaşan, hükümetin tutumunun net olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

“Konunun eksiksiz araştırılması ve hiçbir şüpheye yer bırakılmaması için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için Başbakan, Ulaştırma Bakanı’nı ve bakanlık yetkililerini görevden aldı; yerlerine yeni atamalar yapılacak. Bunu kişiselleştirmemek ve ayrıca YDP’ye de mal etmemek gerekir. Yapay tartışmalarla yaşananları hafifletemezsiniz. Konunun üzerine ciddiyetle gideceğiz, herkes sorumluluğunu yerine getirecek ve şeffaf olduğumuzu halka göstereceğiz. Ne Sayın Arıklı ne de partisiyle bir hesabımız olamaz.”

Savaşan’dan CTP’ye: Dijital dönüşümü sağlayacak bir hamleye karşı çıkıyorlar

Cumhuriyet Meclisi’nin olağanüstü toplantısını da değerlendiren Savaşan, Türkiye ile imzalanan fiber optik altyapı iş birliği protokolünde değişiklik öngören ek protokolün onay yasa tasarısı hakkında bilgi verdi.

Ana muhalefet partisinin ülkenin gelişimine katkı sunacak adımların hep karşısında durduğunu söyleyen Savaşan, üniversitelerin kurulması, suyun gelmesi, belediye reformunu örnek gösterdi: “Belediyelerin birleştirilmesi ve belediyecilikte reform yapılması gerektiği yıllardır konuşuluyordu; kendi insanlarımız ve kurumlarımız ayrıca uluslararası kuruluşlar da bunu raporlarla ortaya koymuştu. CTP bunu ne kendi iktidarında yaptı ne de destekledi. Ama bugün CTP’li belediye başkanları bile ‘İyi ki UBP başkanlığındaki hükümet bu reformu yaptı, kaynaklarımız arttı, belediyelerin önü açıldı’ diyor. Kıbrıs Türk halkı bugün önceki dönemlere göre çok daha etkin hizmet alıyor.”

Fiber optik protokolüne de CTP’nin karşı çıktığını belirten Savaşan, “Sayın Erhürman, CTP’nin olumsuz oy vermesinden ötürü oy çokluğuyla geçirilen bu protokolü imzalamayarak geri gönderdi. Biz de ek bir protokolle bazı düzenlemeler yaptık. Asıl mesele şudur: CTP, KKTC’yi bir bilişim merkezi yapacak, genç girişimciliğin önünü açacak, dünyanın dört bir yanından teknoloji yatırımı çekecek ve günlük hayatımızı kolaylaştıracak bir fiber optik yatırımına karşı çıkıyor. Dijital dönüşümü sağlayacak bir hamleye karşı çıkıyorlar; bu da zaten onlardan beklediğimiz bir şeydir. Biz bu ülkeyi kuran ve bu devleti yaşatma kararlılığında olan bir parti olarak bunu da diğer eserler gibi ülkemize kazandıracağız” dedi.

“Bu ülkede karma oy simsarları türedi”

Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda yapılacak değişiklik ile iki seçimin birlikte yapılması konusunda da konuşan Savaşan, seçimde esas olanın seçmen iradesinin sandığa yansıması olduğunu vurguladı:

“Son seçimde kullanılan yüzde 8’lik karma oyun yaklaşık yüzde 60’ı yanmıştır; yani seçmen iradesi sandığa yansımamıştır. Bir seçime gidiyoruz ve parmağımızın arkasına saklanmamalıyız. Bu ülkede karma oy simsarları türedi. Bu durum partilerin içinde sorun yaratıyor, adayları birbirini suçlar hale getiriyor. Karma oy, iktidara talip partilerin proje ve vizyonlarının tartışılması yerine işi ‘kimi seçelim’ kavgasına dönüştürüyor. Biz, iktidara talip partilerin vizyon ve projelerinin tartışılması gerektiğine inandığımız için karma oyun kaldırılmasını savunuyoruz.”

Ana muhalefetin bu konuda samimiyetsiz davrandığını belirten Savaşan, “Karma oyun kaldırılması gerektiğini söylüyorlar ama genel kurula gelince dışarı çıkıp ‘Siz 26’yı bulun, ona göre oy veririz’ diyorlar. Biz 26 kişiyi bulduğumuzda sizin desteğinizin ne anlamı kalır? İnsanlar balık hafızalı değildir; kimin ne yaptığını bilirler. UBP’nin bu ülkeye kazandırdığı eserler ve yasalar ortadadır. Anavatan Türkiye ile kurduğumuz samimi ilişkiler sayesinde ülkeye kazandırılan yatırımlar ve prestij de ortadadır. Kimi iyi laf yapar, kimi iyi icraat. Biz laf peşinde koşmadık; yaptıklarımız ortada ve güneş balçıkla sıvanmaz” dedi.

“Adaylar üyelerin oylarıyla belirlenecek”

UBP’nin seçim adaylarını belirleyip belirlemediği sorusuna Savaşan şu yanıtı verdi:

“Adaylarımız henüz belli değil. Gemi faciası hepimizi derinden sarstı; seçimi düşünecek durumda değildik ve seçim çalışmalarını dondurduk. Bu vahim olayla ilgili süreç belirli bir aşamaya geldikten sonra, iktidarın en güçlü talibi olarak hem milletvekili hem de belediye meclis üyesi adaylarımızı belirleyeceğiz. Ekim ayının ilk haftasında iki seçimin birlikte yapılması için adım atacağız. Bu yasalaştıktan sonra takvim işlemeye başlayacak; Ekim içinde aday adaylığı başvuruları alınacak ve üye sıralamasına gidilecek. Milletvekili adaylarımızın üyelerimiz tarafından seçilmesini ve sıralanmasını ön görüyoruz. Hedefimiz hem yerel yönetimlerde hem de merkezi hükümette en fazla temsilciyi çıkarmaktır.”

İki seçim bir arada: “Daha fazla insanın iradesinin sandığa yansımasını istiyoruz”

İki seçimin neden birlikte yapılması gerektiğini de açıklayan Savaşan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Nasıl ki karma oy, iradenin sandığa yansımasının önünde engelse; iki seçimin bir ay arayla arka arkaya yapılmasının da katılımı olumsuz etkilediği yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Bu yüzden iki ayrı pazarı seçime ayırmak yerine tek bir pazar günü oy kullanmayı kolaylaştırarak hem yerel hem de genel seçimde daha fazla insanın iradesinin sandığa yansımasını istiyoruz. Parti meclisinde ve teşkilat toplantılarında insanlarımızın bu yöndeki tutumunu gördük. Sadece seçimlerde harcanacak paralar gider değildir, zaman da önemli bir maliyettir. Seçim yasaklarıyla hayatı iki ay durdurmak başka, bir ay durdurmak başkadır.”