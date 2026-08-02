Savaşan, üç gün süren yüz yüze oturumlara yaklaşık 2000 kişinin katıldığını belirterek, çalıştayın geniş katılımlı ve ortak akla dayalı yapısıyla dikkat çektiğini ifade etti.

Savaşan, Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen yüz yüze oturumlarda, UBP’nin siyasi kadrolarının yanı sıra geçmişte partiye ve devlete hizmet etmiş isimler, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim temsilcileri, akademisyenler ve farklı alanlarda uzman isimlerin bir araya geldiğini söyledi.

KKTC’nin geleceğine yön verecek politikalar ele alındı

Çalıştay kapsamında Dış Politika, Ekonomi, Maliye ve Sanayi, Gençlik, Kültür ve Spor, Turizm, Tarım, İçişleri ve Yerel Yönetimler, Bayındırlık, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Eğitim ve Yükseköğretim başlıklarında oluşturulan 10 farklı komitede kapsamlı değerlendirmeler yapıldığını kaydeden Savaşan, komitelerde KKTC’nin geleceğine yön verecek politika ve proje önerilerinin ele alındığını belirtti.

32 öğretim üyesinin moderatörlüğünde 10 komitede 122 başlık değerlendirildi

Savaşan, 32 öğretim üyesinin moderatörlüğünde gerçekleştirilen 10 komitede yapılan çalışmalarda 122 başlığın değerlendirildiğini ifade ederek, ortaya çıkacak ortak akıl ve önerilerin Ulusal Birlik Partisi’nin gelecek dönem politikalarına ve seçim manifestosuna önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Çalıştay 15 gün boyunca uzmanların katılımı ile çevrim içi devam edecek

Çalıştay sonunda şekillenecek vizyon, proje ve yol haritasının yalnızca Ulusal Birlik Partisi için değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceği açısından da önemli kazanımlar ortaya koyacağına inandığını dile getiren Savaşan, çalıştayın ikinci etabının 3 Ağustos 2026 tarihinde başlayacağını ve 15 gün boyunca uzmanların katılımı ile çevrim içi komite toplantılarıyla devam edeceğini açıkladı.