Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkanvekili ve Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, Azerbaycan Milli Meclisi’nde düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Sağlık Komisyonları Başkanları Toplantısı’nda İnsanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biri olan iklim değişikliği ve bunun sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için TÜRKPA üyesi ülkeler arasındaki işbirliğinin arttırılması gerektiğine dikkat çekti.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KÜRESEL BİR SAĞLIK KRİZİNE YOL AÇIYOR"

İklim değişikliğinin sadece çevresel bir sorun değil, aynı zamanda halk sağlığını tehdit eden küresel bir kriz olduğunu vurgulayan Savaşan, sıcak hava dalgaları, doğal afetler, hava kirliliği, gıda güvenliği riskleri ve bulaşıcı hastalıkların yayılımı gibi etkilerin toplumların tüm kesimlerini tehdit ettiğini ifade etti.

Özellikle dezavantajlı grupların bu etkilerden daha ağır şekilde etkilendiğini belirten Savaşan, artan karbon salınımları ve orman yangınlarının Solunum yolu hastalıklarında ciddi artışlara neden olduğunu, kuraklık ve sellerin tarım üretimini tehdit ettiğini ve beslenme yetersizliğine yol açtığını, ayrıca iklim göçleri ve doğal afetlerin, toplumlarda ciddi zihinsel sağlık sorunlarına neden olduğunu vurguladı.

YASAMANIN ROLÜ VE ÖNERİLER

Savaşan, bu krizle mücadelede yasama organlarının hayati bir rol oynadığını ifade ederek, TÜRKPA üyesi ülkeler arası iş birliğini güçlendirecek öneriler sundu. Sera gazı salınımını düşürecek düzenlemeler yapılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Savaşan, hastaneler ve sağlık çalışanlarının iklim değişikliğine bağlı sağlık risklerine karşı hazırlıklı hale getirilmesinin önemine dikkat çekti.

Halkların farkındalığını artırmak için eğitim ve kampanyalar düzenlenmesi gerektiğini belirten Savaşan, iklim değişikliğiyle mücadele için özel bütçeler ayrılması ve gerekli kaynakların sağlanması gerektiğini ifade etti. Savaşan ayrıca, Türk dünyasında bilgi ve kaynak paylaşımını artıracak ortak girişimlerin hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.

"SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN HIZLI VE ETKİN ADIMLAR ATILMALI"

Dr. Ahmet Savaşan, konuşmasının sonunda “Unutmayalım ki iklim değişikliğiyle mücadelenin kazananı sadece çevre değil, sağlıklı bir gelecektir. Yasama organları olarak, toplumlarımızın refahını ve sağlığını koruyacak önlemleri hızla ve eş güdüm içinde hayata geçirmek en büyük sorumluluğumuzdur” dedi.

TÜRKPA çatısı altında düzenlenen bu toplantı, iklim değişikliği ile mücadelede ve halk sağlığını korumada Türk dünyasının kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Dr. Ahmet Savaşan’ın konuşması, bu mücadelede KKTC’nin rolüne dikkat çekerek uluslararası iş birliğini güçlendirme yönündeki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.