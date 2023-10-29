29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Savaşan, “Bugün hızlı bir dönüşüm geçiren dünyada Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türkiye’mizin öneminin her geçen gün arttığı ve sadece bölgesel değil küresel bir güç haline geldiği apaçık ortadadır. Türkiye’mizin çok daha güçlü ve çok daha müreffeh bir ülke haline geleceği şüphe götürmez bir gerçektir” dedi.

Cumhuriyet’in millet iradesi; din, dil, ırk, mezhep ayırt etmeden milletçe birlik ve beraberlik içinde olmanın ruhu, vatan sevgisi, büyük bir azim ve kararlılık örneği olduğunu ifade eden Savaşan, “29 Ekim sadece Türkiye’nin değil, KKTC’nin de hür ve bağımsız yaşayacağının teminatı” dedi.

Savaşan, Filistin başta olmaz üzere bölge ülkelerinde yaşananların, Büyük Türk Milleti’nin ve Cumhuriyeti'nin tarihsel bütün kazanımlarına ve Cumhuriyetin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına, Türk Milleti’nin ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türklerinin de bağlılığını artırdığına işaret etti.

Ahmet Savaşan, “Büyüyen ekonomisi, güçlenen demokrasisi, artan itibarı, genişleyen nüfuz alanı, ilkeli ve vizyoner dış politikası ile Türkiyemiz, bizzat Atatürk’ün ifadesiyle ‘kimsesizlerin kimsesi’ olarak doğan Cumhuriyet, artık tüm dünyada ‘kimsesizlerin kimsesi’ olarak görülmeye başlamıştır” ifadelerini kullandı.

Türk Milleti’nin farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, gönülleri kaynaştıran adalet ve barış medeniyetinin mirasçıları olduğunun altını çizen Ahmet Savaşan, “Kardeşçe birbirini kucaklayarak, aydınlık yarınları hep birlikte yürüyeceğine olan inancımızla, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anar, ahlakın övdüğü, alçak gönüllülük ve doğruluğun, insanın ruhsal olgunluğunun egemen olduğu nice 'fazilet'li yıl dönümleri dileyerek, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarım” ifadelerini kullandı.