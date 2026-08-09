Savaşan yazılı açıklamasında, 29 Temmuz’da başlayan çalıştayın ilk üç gününün Yakın Doğu Üniversitesi’nde yüz yüze toplantılarla gerçekleştirildiğini, sürecin 15 günlük çevrim içi komite çalışmalarıyla devam ettiğini belirtti.

Çalıştayın 21 Ağustos’ta tamamlanacağını kaydeden Savaşan, çalışmalar sonunda ortaya çıkacak vizyon, proje ve yol haritasının “yalnızca UBP’nin değil KKTC’nin de geleceğine ışık tutacağını” söyledi.

-“Gerçek başarı, fikirleri hizmete dönüştürmektir”

Çalıştayın ortak akıl, geniş katılım ve bilimsel yaklaşımla yürütüldüğünü belirten Savaşan, siyasette gerçek başarının yalnızca fikir üretmekle değil, bu fikirleri vatandaşın hayatına dokunan somut hizmet ve projelere dönüştürmekle mümkün olduğunu ifade etti.

UBP’nin bu anlayışı geçmişten bugüne ortaya koyduğu eser, reform ve hizmetlerle hayata geçiren bir parti olduğunu belirten Savaşan, çalıştayın da bu anlayışın geleceğe taşınması açısından önemli bir adım olduğunu, geniş katılımla yürütülmesinin ortak akıl ve birlikte üretme kültürünün göstergesi olduğunu kaydetti.