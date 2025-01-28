UBP’den verilen bilgiye göre, Savaşan, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Sağlık Komisyonları Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere bulunduğu Bakü’de, Tahir Budakov ile görüştü.

Görüşmede konuşan Ahmet Savaşan, 14 Kasım 2023 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleştirilen “tarihi iş birliği anlaşmasına” atıfta bulunarak, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budakov tarafından “3 Devlet Tek Millet” ve “Milletimiz Bir, Geleceğimiz Bir” şiarıyla imzalanan anlaşma çerçevesinde başlayan samimi iş birliği neticesinde gelişen ilişkilerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

-Partiler arası işbirliği güçleniyor…

Savaşan, Ulusal Birlik Partisi ile Yeni Azerbaycan Partisi arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gösterilen samimi yakınlığın mutluluk verici olduğunu ifade etti. Ayrıca, önümüzdeki günlerde Başbakan, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budakov’un girişimleriyle Kuzey Kıbrıs’ta gençlerin ortak çalıştay ve kamp için bir araya getirileceğinden duyduğu heyecanı paylaşarak, bu projenin kadınlarla devam etmesi için destek istedi.

-Ortak projelerle ilişkiler daha da pekişecek

Görüşme, iki parti arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak projelerin geliştirilmesine yönelik önemli mesajların verilmesiyle sona erdi.