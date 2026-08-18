Savaşan, “Evet… Böyle bir iktidar daha önce görülmedi. Bu kadar icraatı ve başarıyı dört yıla sığdırmak her iktidara nasip olmaz” dedi.

“ÖNCE KENDİ İKTİDAR DÖNEMLERİNİ HATIRLASINLAR”

CTP’nin geçmişteki iktidar dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Savaşan, “Sayın Kişi halkın hafızasına güveniyorsa öncelikle CTP’nin iktidar dönemini hatırlamalıdır. CTP’li Başbakan Ömer Kalyoncu ve CTP’li Maliye Bakanı Birikim Özgür döneminde, Mart 2016 maaşları gecikmeli ödenmiş, yaklaşık 10 bin çalışanın maaşı yüzde 40 eksik yatırılmıştı. Devlet çalışanının maaşını tam ve zamanında ödeyemeyenler bugün mali yönetim dersi veremez” ifadelerini kullandı.

“SU PROJESİNİ BİLE SİYASİ TARTIŞMAYA DÖNÜŞTÜRDÜLER”

Türkiye’den KKTC’ye ulaştırılan su projesi üzerinden yaşanan tartışmaları da hatırlatan Savaşan, Türkiye’nin büyük bir yatırımla denizin altından ülkeye ulaştırdığı suyun aylarca CTP tarafından siyasi tartışma konusu yapıldığını belirtti.

Savaşan, “CTP Parti Meclisi anlaşma metnine karşı çıkarken, CTP’li Başbakan Ömer Kalyoncu aynı anlaşmaya imza attı. Halkımız, CTP’nin kendi içinde yaşadığı bu çelişki nedeniyle suyun yönetimi ve dağıtımında kaybedilen zamanı unutmadı” dedi.

“HALK KİMİN HİZMET KİMİN SLOGAN ÜRETTİĞİNİ BİLİYOR”

Savaşan, sözlerini şöyle tamamladı: “CTP’nin iktidar sicilinde geciken ve eksik ödenen maaşlar, hükümeti bırakıp kaçmalar, kısa ömürlü koalisyonlar ve Türkiye’den gelen suyu dahi siyasi krize dönüştüren bir yönetim anlayışı vardır. Bu gerçekler ortadayken ‘bu iktidar gibisi görülmedi’ demek siyasi unutkanlıktır. Halkımız kimin slogan ürettiğini, kimin sorumluluk alarak hizmet verdiğini çok iyi biliyor.”