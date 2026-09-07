Savaşan, YDP tarafından yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Başbakan Ünal Üstel’in kaza sonrasında yürütmenin başı olarak süreci hassasiyetle yönettiğini ifade etti.



“Başbakan resmî açıklamaların kriz masası tarafından yapılacağını duyurdu”



Başbakan Ünal Üstel’in, Erhan Arıklı’nın kaza sonrasında yaptığı ilk açıklamaların toplumda yarattığı infial üzerine yalnızca Arıklı’nın değil, tüm yetkililerin açıklamalarını sınırlandırdığını belirten Savaşan, resmî açıklamaların kriz masası tarafından yapılacağının kamuoyuna duyurulduğunu hatırlattı.



Savaşan, Arıklı’nın bakanlıktan istifası konusunda da Başbakan Üstel’e herhangi bir talep iletilmediğini belirterek, “Hükümetten ayrılma, kurumlarda yönetim değişikliği ve dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki açıklamalar ise YDP ve Sayın Arıklı’nın kendi resmî hesaplarından kamuoyuna duyurulmuştur” dedi.



“YDP kendi siyasi tutumlarının sorumluluğunu başkasına yüklememeli”



Bugün “algı operasyonu” söylemi üzerinden kamuoyunun farklı bir algıya yönlendirilmesinin doğru olmadığını vurgulayan Ahmet Savaşan, “Kimse kendi yaptığı açıklamaların ve aldığı siyasi tutumların sorumluluğunu başkasına yüklememelidir” ifadelerini kullandı.



Savaşan, yaşanan elim kazanın tüm yönleriyle aydınlatılmasının ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, bu süreçte siyasi polemik üretmek yerine sağduyulu davranılması ve toplumun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.