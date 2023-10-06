Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne İlçe Başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile UBP Girne Belediye Meclisi Üyeleri tarafından ortak bir açıklama yapılarak, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’na yerleştirilen dev reklam panosu ile ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

Ortak açıklamada, “Tarafız olması gereken bir kurum olan belediyenin kontrolünde olan reklam panosunda, siyasi etik sınırlarını hayli zorlayan bir üslupla, ana muhalefet partisinin belirlediği ve eş zamanlı ülkenin her yanına yayılmaya çalışılan toplum içinde ayrıştırıcı sözlerin yer alması, geçmiş siyasi kültürümüzde fazla yeri olmayan bir davranış biçimidir” denildi.

Açıklamada, “CTP’nin tabanında bile rahatsızlık yaratan bu üsluba, tarafsızlık ilkesini hiçe sayarak, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un “parasını verdiler, yaptılar” diye sahip çıkması, siyasi literatürümüze kara bir mizah örneği olarak girmiştir” ifadelerine yer verildi.

“Sayın Murat Şenkul’un, konuyu daha da ileriye taşıyarak, kulaktan duyma sözlerle Genel Başkanımız ve Başbakanımız Ünal Üstel’i hedef almasını kabul etmemiz söz konusu olamaz” denilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Sayın Murat Şenkul’un, kendi paylaşımında da dile getirdiği gibi Karayolları Dairesi’nden izin almaksızın, Elektrik Kurumundan tesisat kontrolü yapılmadan, kendilerince elektrik bağlanıp, ben yaptım oldu tavrı ile yapmış olduğu icraatlardan dolayı kınıyoruz. Esasen kendi davranışının, devlet aklına, ciddiyetine, kurumlar arası iletişim ve saygıya yakışmadığı, kural tanımazlığı aşikardır.

Sayın Şenkul’un bu tavırdan sonra, “biz birlikte Girne’yiz” demek yerine “biz birlikte CTP’yiz” demesi yerinde olacaktır.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’u Girne’nin ana sorunlarına odaklanmaya davet ediyor, UBP Girne Belediye Meclisi üyeleri olarak kentimizin sorunlarının çözümüne aktif katkımızı sürdüreceğimizi belirtmekte fayda görüyoruz.”