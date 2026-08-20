Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Ali Kirik, olayla ilgili bulguları aktardı. Kirik, zanlı Ö.U.’nun 14 Ağustos 2026 tarihinde Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda meydana gelen ağır yaralanmayla sonuçlanan kazadan methaldar olduğunu söyledi.

Polis, 14 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun 7-8’inci kilometreleri arasında, Ö.U.’nun yönetimindeki MC 018 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, gece kulüpleri bölgesindeki çembere geldiği esnada, çember içerisinde ters şeritten kuzey istikametine doğru elektrikli scooter ile anayolu geçmeye çalışan A.S.’ye çarptığını söyledi.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan scooter sürücüsü A.S., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında araç sürücüsü Ö.U.’nun tutuklandığını ve iki kez mahkemeye çıkarılarak toplam 5 gün ek süre alındığını kaydeden polis, yaralının kaburga kırıkları ve iç kanama nedeniyle entübe edildiğini ve hayati tehlikesinin sürdüğünü açıkladı.

Polis, kazayla ilgili 5 noktayı gören kamera görüntüsü tespit edildiğini ve söz konusu görüntülerin inceleneceğini kaydetti. Tahkikatın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirten polis, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, Ö.U.’nun 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.