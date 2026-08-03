Yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamına alınan beyaz sarma, çiçek lahanası, brokoli, marul, çilek, kavun, karpuz, hıyar ve domates üretiminde doludan zarar gören 9 üreticiye, toplam 81,25 dönüm alan için 2 milyon 974 bin 545 TL tazminat ödemesi gerçekleştirildi.

Tazminat almaya hak kazanan üreticilerin, ödemelerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşuluyla Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan teslim alabilecekleri bildirildi.

Yetkililer, dolu nedeniyle ürünleri zarar gören ve tazminat almaya hak kazanan üreticilere yönelik ödemenin tamamlandığını belirterek, üreticilerin belirtilen şartlar doğrultusunda çeklerini teslim alabileceklerini duyurdu.