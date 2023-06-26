Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dizdarlı, "hükümet, seçimi kaybederek güven oyunu alamadı" diyerek "Üstelik bu seçimin bu şekilde yapılmasını en çok isteyenken. Oysa stratejilerini doğru belirleseler en az bir yıl öteleyebilirler, imajlarını düzeltmek için zamanı kullanabilirlerdi" ifadelerini kullandı.

CTP'nin hep genel seçimi kovaladığına vurgu yapan Dizdarlı, CTP'nin bu ara seçimi de hükümeti buna zorlamak için kabul ettiğini kaydetti.

Dizdarlı, şöyle devam etti:

"Sonuç Pirus Zaferi oldu. Seçim kazanıldı. Ama bu katılım oranıyla siyaset sınıfta kaldı ve dolayısıyla meclis gerçek halkın düşüncesini yansıtma özelliğini kısacası meşru olma durumunu kaybetti. Bir milyon sterlin harcandı ve bu gerçekler ortaya çıktı. Oysa bu gerçek daha ucuza da ortaya çıkabilirdi"