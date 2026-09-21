Meclisten verilen bilgiye göre, Komite, “Patlayıcı Maddeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı, “Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ve "Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Gönderilen Seçim ve Halkoylaması Yasası"nı ele aldı.

Komite, "Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Gönderilen Seçim ve Halkoylaması Yasası”nı oy çokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık, Demokrat Parti, Yeni Kıbrıs Partisi ve Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komitede ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile DP Milletvekili Serhat Akpınar da hazır bulundu.

Komite daha sonra, “Patlayıcı Maddeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın ikinci görüşmesine devam etti, “Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın da ikinci görüşmesine başladı. Komite, Yasa Tasarısıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.