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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yerel seçimler ve Genel Seçimlerin bir arada yapılması, diğer yandan da karma oyun kaldırılmasına yönelik devam eden çalışmalar ve Ağustos ayı içerisinde Cumhuriyet Meclisi’nin olağanüstü toplanmasına yönelik siyasi kulislerdeki iddialar hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler şöyle konuştu:

“Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi, hem yerel seçimlerin hem de milletvekilliği seçimlerinin 6 Aralık tarihinde bir arada yapılması yönünde bir karar üretti. Ancak bu Parti Meclisinin üretmiş olduğu bir karardır. Seçimin karar yetkisi Cumhuriyet Meclisi ve milletvekillerindedir. Parti Meclisi’nin aldığı kararlar tavsiye niteliğindedir. Öne çekilmiş bir seçimin kararını verecek olan Cumhuriyet Meclisi’dir” dedi.

Öztürkler: Bakanlar Kurulu’ndan seçim tarihi ile ilgili önerinin gelmesi gerekir

Konuşmasının devamında Öztürkler, “Ocak ayından önceki seçimler öne çekilmiş seçimdir. Öncelikli olarak, Bakanlar Kurulu’ndan seçim tarihi ile ilgili önerinin gelmesi gerekir. Bugün itibariyle Cumhuriyet Meclisi’ne ulaşmış bir öneri bulunmamaktadır. Öneri geldikten sonra alt komitede bu görüşülür. Alt komitede görüşüldükten sonra bu kararın Genel Kurul’a sevk edilmesi gerekir. Genel Kurul toplanarak kararını verir. Ocak ayından önce bir seçim olacaksa Bakanlar Kurulu’ndan karar tasarısı gelmesi gerekir ki biz de ona göre takvimsel çalışmayı yürütebilelim. Eğer Ocak ayından önce seçim yapılmasıyla ilgili herhangi bir öneri gelmezse, Ocak ayı için yetki Cumhuriyet Meclisi’nden çıkar ve yetki Yüksek Seçim Kurulu’na geçer. YSK Ocak ayında belirlenen tarihte milletvekilliği seçimini yapıyorum der” bilgisini paylaştı.

“Genel Kurul’a geldiğinde biz de takvimlendirmeyi yaparız”

Öztürkler, “Bu konuyla ilgili partilerin görüşmeleri devam ediyor. Bazen 6 Aralık tarihiyle ilgili partilerin anlaştığı söyleniyor ancak MYK’lardan farklı sonuçlar çıkıyor. Sayın Başbakan YDP ve DP’nin MYK ve Parti Meclisi süreçleri bittikten sonra Bakanlar Kurulu’ndan bu kararı Cumhuriyet Meclisi’ne gönderecektir. Cumhuriyet Meclisi’ne geldikten sonra, önce alt komitede bu görüşülecek daha sonra da Genel Kurul’a geldiğinde biz de takvimlendirmeyi yaparız” ifadelerini kullandı.

“Öne çekilmiş seçimlerde seçim yasakları 60 günün altına düşürülemez”

Ağustos ayı içerisinde meclisin olağanüstü toplantı yapacağı yönündeki iddialar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Öztürkler, “Olağanüstü toplantılar geçmiş yıllarda da gerek seçim tarihi gerekse de çok ivedi ve önemli yasalarla ilgili yapılmıştır. Cumhuriyet Meclisi’nin görevidir ve bu toplantıları yaparak ilgili yasa ve kararları hayata geçirir. Ancak az önce de ifade ettiğim gibi YDP ve DP’nin süreçlerini tamamlamasının ardından Bakanlar Kurulu’ndan gelecek önergeyi beklemek gerekiyor. Şunu net olarak söylemek isterim ki, Ocak ayından önce öne çekilmiş bir seçimin gerçekleşebilmesi için karar alındıktan sonra 60 güne ihtiyaç vardır. Öne çekilmiş seçimlerde seçim yasakları 60 günün altına düşürülemez. O nedenle öne çekilmiş bir seçimin gerçekleştirilebilmesi için istenilen tarihten 60 gün öncesinde tüm süreçlerin tamamlanması ve kararın da Resmi Gazete’de yayımlanması gerekmektedir. Biz gerekli bilgileri bizden isteyen kişilere verdik” dedi.

“Öncelikle partilerin kendi kararlarını tamamlayıp önerilerini Bakanlar Kurulu’na daha sonra da Meclis’e göndermeleri gerekir”

Burada Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda da partiler karma oyun kaldırılmasıyla ilgili birtakım çalışmalar yapmaktadır. Daha da süre var. Bunu da söylemek gerekir. Normalde olağan toplantı Ekim ayının ilk haftasındadır ama bu haftalarda gerek seçim kararının, gerekse Seçim ve Halk Oylaması Yasası, gerekse de diğer ivedi ve önemle ilgili yasalarla ilgili değişikliklerin alt komitede tamamlanıp, Genel Kurul’a gelirse o zaman olağanüstü toplantı yapılmasıyla ilgili de gerekeni yaparız. Ancak öncelikle partilerin kendi kararlarını tamamlayıp önerilerini Bakanlar Kurulu’na daha sonra da Meclis’e göndermeleri gerekir. Bugün karar alındı yarın olağanüstü toplantı oluyor mantığı ile kimse düşünmesin. Öncelikli olarak bu süreçlerin tamamlanması gerekmektedir. Somut çalışmalar tamamlanmadığı için bu teknik bilgileri sizlerle paylaşmak durumundayız” dedi.

“Seçimler aynı tarihte yapılacaksa avantajlarını iyi değerlendirmek gerekir”

İki seçimin bir arada yapılması ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Öztürkler, “İki seçimin bir arada yapılmasının artı yönleri olduğu gibi eksi yönleri de vardır. Bunu doğru yorumlayabilmek için Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda yapılması düşünülen çalışmaları da görmek gerekir. Ancak burada hem mecliste yapılan çalışmalar, hem de Yüksek Seçim Kurulu ile bu seçimin en sağlıklı şekilde yapılabilmesi için gerekli düzenlemeler tamamlanacaktır. Gerek sandık sayılarının artırılması ve diğer konular üzerinde çalışılacaktır. Farklı tarihlerde yapılacak seçimler seçim yasaklarının uzamasına neden olabilir. Seçimler aynı gün yapıldığında oy verme işleminin uzun süreceği ve hatalar olacağı ile ilgili de eleştiriler bulunmaktadır. Tüm bunları gözeterek doğruyu bulmak gerekir. O nedenle seçimler aynı tarihte yapılacaksa avantajlarını iyi değerlendirmek gerekir. Bunun yanında Yüksek Seçim Kurulu’nun da uyarılarını dikkate alarak Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda yapılması gereken ve basitleştirilmesi gereken düzenlemelerin de yapılması gerekir. İki seçim daha önceden bir arada yapılmadı ama bir önceki seçimde çok ciddi oranda yanan oy vardı. Demek ki zaten orada doğru olmayan bir şeyler var. Demek ki oy verme işlemindeki teknik detayların halka doğru anlatılamaması ve teknik detayların içerisinde halkın boğulmasıyla alakalı sorunlar vardır. O nedenle de Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda da bu sıkıntılı noktaların kaldırılması gereklidir. Bu konuda bir çalışma yapılmaktadır” diye konuştu.

“Başbakan Ünal Üstel’in döneminde 350’nin üzerinde yasa geçti”

Öztürkler, “Başbakan Ünal Üstel’in döneminde 350’nin üzerinde yasa geçti, son meclis döneminde ise 90’ın üzerinde yasa geçti. Çok verimli bir dönemdi. Polis Örgütü’nden Sağlık çalışanlarına, özel sektör alanından bilimin alanına kadar birçok alanda yasal düzenlemelerin yapıldığı, yasal çalışmalar açısından çok verimli bir dönemdi. Seçim öncesinde de Seçim ve Halk Oylaması Yasası ile ilgili gerek karma oy gerek diğer düzenlemelerle çalışmalar tamamlanabilir. Toplumun önünün açılmasıyla ilgili de bekleyen yasalar varsa onlar da hayata geçebilir. Daha sonrasında da herkes seçim sürecine iyice odaklanacaktır” diye konuştu.