Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, ara seçimin ardından yaşanan süreci BRT’ye değerlendirdi.

Ana Haber Bülteni’ne telefonla bağlanan Şefik, ülkede ilk defa katılımın bu kadar az olduğu bir seçim yaşandığını söyleyerek, bugün saat 17.00’ye kadar olan itiraz sürecinde, seçim sonuçlarına herhangi bir itirazın olmadığını açıkladı.

“Seçim sonuçlarına itiraz sürecinde de herhangi bir itiraz yapılmadı seçim sonuçlarına. Yasaya göre 3’üncü gün saat 17.00 ye kadar ve 7 gün içerisinde de itiraz yapılabilir, bu nedenle biz bu süreci de bekleyeceğiz. Bayram sonrası kesin sonuçları resmi gazetede yayımlayacağız ve seçimi kazananlara mazbatalar verilecek.”

Kaynak: BRT