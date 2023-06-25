Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, seçime katılım oranının yüzde 30.58 olduğunu açıkladı.

Şefik, katılım oranı dikkate alındığında neticelerinin erken verilmesi gerektiğini belirterek, saat 21.00’e kadar sonuçların bitmesinin beklendiğini kaydetti.

“KKTC tarihinde bu sonuç ilk mi net konuşamam. Tüm sonuçlara bakmam lazım. Ama 2018’den beri bu kadar düşük katılım hatırlamıyorum” diyen Şefik, “Üzücü bir katılım oranı oldu” şeklinde konuştu.

Öte yandan ilçeler bazında katılım oranları şöyle:

Lefkoşa 27.80

Mağusa 25.78

Girne 27.60

Güzelyut 30.90

İskele 32.73

Lefke 38.69