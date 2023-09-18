Yüksek Mahkeme’nin yeni binası ve tadilatlarının da bir an önce yapılmasını talep eden Şefik, bina konularında yaşadıkları sıkıntılara değindi, ehil kişilerin iş yapması gerektiğini söyledi.

Lefke’deki mahkeme binasının da uzun süredir devam ettiğini, yakın bir zamanda buranın da biteceğini kaydetti, mefruşat eksikliklerinin de bir an önce tamamlanmasını diledi.

Mağusa ve Girne mahkemelerine ek bina, Güzelyurt mahkemesi için de yeni bir binanın yapılması gerektiğini anımsatan Şefik, mahkemelerde çalışan personel sayısında azalma olduğundan şikayetçi oldu.

Kamu görevliler yasasının ehil eller tarafından gözden geçirilmedikten sonra kamuda personel sıkıntısının devam edeceğini kaydeden Narin Ferdi Şefik, Meclis’ten toplumu daha ileriye taşıyacak yeni bir kamu görevlileri yasası talep etti.

“Hukuk komisyonu kurulmalı”

Meclis’te teni yasa yapma ve mevcutları tadil etme noktasında eksikler gördüklerini belirten Şefik, şunları söyledi:

“Mecliste hali hazırda mevzuat hazırlayabilecek gerekli eğitimlerden geçen hukukçu bulunmamaktadır. Meclis’te istihdam edilecek hukukçuların mevzuat hazırlayabilmek için eğitimlerden geçirilirler ve ülkemizde bir hukuk komisyonu kurulur. Meclis’in yapacağı tüm yasalar bilir kişilerden hizmet de satın alarak ve bu komisyondan geçirilerek milletvekilleri önüne getirilir"

"Ülkedeki en büyük sorun kural tanımama"

Ülkedeki en büyük sorunlardan bir tanesinin kural tanımama olduğunu belirten Şefik, trafikte gelişi güzel araba park etme ve yola çöp atma örneklerini verdi.

Bu tür hareketlere karşı gerekli denetim olmadığını belirten Şefik, “Çevre konularında toplum hizmeti cezası uygulanmasının zamanı geldi... Çöp konusuyla ilgili suç işleyen bir kişiye verilecek sokak süpürme ve alan temizleme cezası verilmesi bu tür suçların ciddi şekilde azalmasına neden olabileceğini düşünmekteyim” dedi.

Yetkili kişilerin de hukuk ihlali yaptığını, kuralları herkese eşit şekilde uygulamadığının altını çizen Şefik, “Mahkeme kararı bulunmasına rağmen idarenin benzeri konularda aynı şekilde ısrarla karar aldığı ve karar yokmuş gibi davrandığı da görülen bir olgudur” dedi.

Ağır ceza davalarıyla ilgili de bilgi veren Şefik, rakamların yükseldiğine dikkat çekti.

Şefik, 2022 tarihinde tedbirsiz ve dikkatsiz fiil neticesinde ölüme sebep olan suçundan 33 dava bulunduğunu belirtti.

Şefik, “cinsel tecavüz, ırza geçmek çocuğun cinsel istismarı ve 16 yaşından küçük çocuğa cinsel taciz suçlarında 2022’de 63 dava var” diyerek, Sahtekarlık suçundan 113 kişinin davasının bulunduğunu, belirgin artış gösteren suçlarla ilgili tedbirin sadece kişilerin yargılanmasıyla alınmayacağını kaydetti.

Şefik, değişen nüfus yapısının bu tür suçlara katkısı olduğunu söyledi.