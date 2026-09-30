Maliye Bakanlığı’na bağlı Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi tarafından atanan Segure Insurance Ltd. Geçici Yönetim Kurulu, poliçelerin iptal işlemlerinin Daireye yapılacak başvuruların ardından gerçekleştirileceğini açıkladı.

Açıklamada, süresi henüz sona ermemiş poliçesi bulunan sigortalıların ileride herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için belirtilen süre içerisinde Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesine müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.

BAŞVURU İÇİN İKİ BELGE YETERLİ

Başvuru sırasında Daire tarafından verilecek Poliçe İptal Başvuru Formu’nun doldurulması ve forma kimlik kartı fotokopisinin eklenmesi yeterli olacak.

Daha önce Daireye poliçe iptali için başvuranların ise yeniden müracaat etmelerine gerek olmadığı bildirildi.

Başvurular, poliçelerin sistem kayıtlarındaki yürürlük durumu ve özellikleri dikkate alınarak değerlendirilecek ve gerekli iptal işlemleri gerçekleştirilecek.

PRİM İADESİ TALEPLERİ AYRICA DEĞERLENDİRİLECEK

Poliçelerin iptal edilmesiyle kullanılmayan sigorta süresinden kaynaklanabilecek prim iadesi taleplerinin sigortalı bazında kayda alınacağı belirtildi. Bu taleplerin şirketin mali durumu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca değerlendirileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, poliçenin iptal edilmesinin, iptal tarihinden önce meydana gelen ve poliçe teminatı kapsamında bulunan hasarlardan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri kendiliğinden ortadan kaldırmayacağı vurgulandı.

Belirlenen 10 iş günlük sürenin, yürürlükte bulunan poliçelerin tespit edilmesi ve iptal işlemlerinin düzenli şekilde tamamlanması amacıyla belirlendiği ifade edildi.