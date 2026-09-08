Kılıç’ın şehit olduğu nöbet kulübesinin önünde düzenlenen törene protokol tarafından çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Törende, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, 4. Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Üsteğmen Emin Aktaş ve UBP Milletvekili Zorlu Töre konuşma yaptı.

Tören, din görevlisi tarafından Kuran-ı Kerim ve dua okunması ile tamamlandı.

-Benan

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, “Kutsal vatan topraklarını canı pahasına savunan, bayrağımız ve mukaddes değerlerimiz uğruna şehadet şerbetini içen aziz şehidimiz Allahverdi Kılıç’ın manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Aynı mukaddes değerler uğrunda mücadele ederek gazilik onuruna erişen ve aramızda olan kahraman gazimiz Burhan Cihangir’i de saygıyla anıyor, gazilerimize sağlıklı huzurlu uzun ömürler diliyoruz.” dedi.

Şehitlerin; sadece ailelerin değil, Türk milletinin ortak evlatları ve ebedi gurur kaynağı olduğunu söyleyen Benan, “ Emanetiniz, emanetimizdir, gözünüz arkada kalmasın, Sizler bu vatana nasıl sahip çıktıysanız bizler de aynı kararlılık ve inançla sahip çıkacağız. Namerdin elini vatanımıza değdirmeyeceğiz.” dedi.

Benan, şehitlerin kanlarıyla sulanan topraklarda, özgürlüğü, bağımsızlığı ve vatanı korumanın herkesin asli görevi olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığını egemenliğini haklı mücadelesini yok sayan Rum propagandası karşısında kararsızlık göstermeyeceklerini söyleyen Benan, Batı’nın Kıbrıs Türkü’nün iradesini ve egemenlik haklarını hiçe sayan baskıları karşısında boyun eğmeyeceklerini ifade etti.

Benan, şehit kanlarıyla sulanan kutsal vatan topraklarının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk gençliği ve Türk milleti tarafından en mukaddes emanet olarak korunup, müdafaa edileceğini söyledi.

-Aktaş

Piyade Üsteğmen Emin Aktaş, 8 Eylül 1996 tarihinde Mücahitliğinin 11’inci ayında Kılıç ve Cihangir’in mevzide nöbet hizmetini yerine getirirken gece saat 04.00 civarında GKRY bölgesinden sızan Rum saldırganların İngiliz bölgesini kullanarak gizlice nöbet kulübesine yaklaşıp, Türk düşmanlığının verdiği intikam duygusuyla otomatik silahlarla ateş ettiklerini, 12 mermi isabet eden Allahverdi Kılıç’ın görevi başında şehit olduğunu 4 kurşun yarasına maruz kalan Burhan Cihangir’in saldırıdan kurtulmayı başardığını kaydetti.

Aktaş, “Kıbrıs Türk Mücahidi olarak, varlığımıza tahammül göstermeyen özgürce yaşama hakkımıza kasteden düşmanlarımıza karşı Anavatan’ımızın da desteğiyle imkanların kısıtlı olduğu en zor zamanlarda bile canımız pahasına en şerefli mücadeleyi verdik. Gerekirse vatanımız, bayrağımızı ve özgürlüğümüz uğrunda nice Allahverdileri şehit vererek haklarımızı sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.” dedi.

-Töre

UBP Milletvekili Zorlu Töre, Allahverdi Kılıç’ın şehit olduğu kulübeyi işaret ederek, “Bu kulübe, vatan kalbinin attığı yerdir. Düşmanın bu kulübeden içeri girmesi söz konusu değildir Ancak alçakça bir saldırı karşısında Allahverdi Kılıç’ı burada şehit verdik.” dedi.

Töre, şehitlerin ve gazilerin canlarını ve kanlarını vererek vatan topraklarını hediye ettiklerini kaydederek, “ Bu toprakları bizden sonraki nesillere sapasağlam devretmek için bizler de görev başındayız.” dedi.

Şehitlerin ve gazilerin emanetine sahip çıkmanın herkesin asli görevi olduğunu ifade eden Töre, Kıbrıs Türk halkının hala izolasyon ve ambargolara maruz bırakıldığına dikkat çekti.

Kıbrıs Türk halkının uğradığı soykırım ve katliamların AB’nin gözüne girmediğini, kulağına gitmediğini söyleyen Töre, “Biz kendimize güveneceğiz. Türk ordusuna, Mücahitlerimize Mücahidelerimize güveneceğiz. Atatürk’ün ifade ettiği gibi ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ parolasıyla yatıp kalkmaya devam edeceğiz. KKTC’ye ve Anavatan Türkiye ve Türk dünyasına sahip çıkmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.