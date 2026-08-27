Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikat öncesindeki hazırlık, prova ve deneme faaliyetleri ise 31 Ağustos saat 07.00’den 11 Eylül saat 19.00’a kadar devam edecek.

-Tatbikat bölgesine girilmemesi uyarısı

Açıklamada, tatbikat süresince can ve mal güvenliği açısından “tehlikeli bölge” ilan edilecek alana vatandaşların, çocukların, araçların, çobanların ve sürülerin girmemesi istendi.

Bölgede 12 Eylül’e kadar ekim faaliyeti yapılmaması, dikim alanlarındaki su römorkları ile diğer malzemelerin helikopter uçuş ve inişlerine engel olmaması amacıyla bölgeden uzaklaştırılması gerektiği de bildirildi.

Tatbikatın ardından serbest giriş duyurusu yapılıncaya kadar bölgeye girilmemesi istenirken, arazide patlamamış mühimmat bulunması halinde müdahale edilmeden kolluk ve güvenlik kuvvetlerine bilgi verilmesi çağrısında bulunuldu.

-“Tehlikeli bölge” ilan edilen alanın sınırları

Açıklamada, tatbikat bölgesinin sınırları, “Batıda Koruçam Burnu sahil boyu, doğuda Sadrazamköy batısındaki asfalt yol ile tatil köyü arasındaki yolun batı hattı, kuzeyde Anten/Deniz Feneri ile tatil köyüne kadar olan sahil boyu ve denizde 10 kilometrelik alan, güneyde ise Sadrazamköy ile batı uzanımı hattının denize kadar uzanan yolunun kuzeyi arasında kalan bölge” olarak belirtildi.