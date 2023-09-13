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MSB'nin sosyal medya hesabından, tatbikata ilişkin görüntülerin yer aldığı video da paylaşıldı.

“Amacımız çocuklarımızın güvenli ve kaliteli eğitim alması"

“Amacımız çocuklarımızın güvenli ve kaliteli eğitim alması"

Açıklamada, tatbikatın, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçladığı kaydedildi.

MSB'den yapılan açıklamada, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23'ün, Türkiye ve KKTC'den kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla devam ettiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23'ün, Türkiye ve KKTC'den kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla devam ettiğini bildirdi.

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