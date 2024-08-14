GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL

Günümüzde toplum içerisinde kaygı bozukluğunun çok artış gösterdiğine dikkati çeken Şehitoğluları, bu noktada Psikolog ya da psikiyatrist başvurusunun çok önemli olduğunu vurguladı. Bunun yanında kaygı bozukluğu yaşayan insanların düzenli fiziksel egzersiz ve sağlıklı beslenmeye çok önem vermesi gerektiğinin altını çizen Şehitoğluları, “bu tür bozukluklar Serotonin hormonunun dengesiz salgılanmasından kaynaklanıyor ve fiziksel egzersiz bu hormonun dengeli salgılanmasına yardımcı oluyor’ ifadelerini kullandı.

“Sevdiklerinizle bol bol vakit geçirin, sosyalleşin”

Kaygı bozukluğu yaşayan kişilere sevdikleri ile vakit geçirmenin iyi geleceğini de belirten Şehitoğluları, ‘telefondan uzak, sosyalleşerek’ sorunun minimuma indirilebileceğini kaydetti.

Şehitoğluları: Toplumun akıl sağlığında ciddi sorun var

Başta tüm dünya olmak üzere ülkemizde de akıl sağlığı konusunda sorun olduğunu belirten Şehitoğluları, insanların ‘belirsizliğe’ tahammülünün kalmadığını ve önemli sorunun da bu olduğunu kaydetti.

“Eskiden doktorun söylediği doğruydu şimdi ise teknolojinin”

Bunun yanında insanların hastalıklarını internet ortamında araştırmasının çıkan sonuçlar nedeniyle kişilerde kaygı bozukluğuna neden olduğunu anlatan Psikiyatrist Osman Şehitoğluları, bunun üzerine kişinin belirsizliğe sürüklendiğini söyledi. ‘Kişiler internet ortamında araştırma yaptıktan sonra bir kısmı doktora başvururken, bir kısmı kulaktan kulağa ismi yayılan ilaçlarla kendini tedavi etmeye çalışıyor’ diyen Şehitoğluları, “Eskiden doktorun söylediği doğruydu. Şimdi teknolojiyle birlikte bilgi kirliliği çok fazla. İnsanlar da kötüyü algılıyor ve bu belirsizliğe tahammül edemiyorlar” diye konuştu.