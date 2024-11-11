1970'li yıllardan beri Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden biri haline gelen Selda Bağcan virüse yakalandı.

Amerika Birleşik Devletleri turnesine çıkan usta sanatçı Selda Bağcan'ın virüse yakalandığı açıklandı. Konserlerini iptal eden sanatçı yayınladığı videoda sevenlerinden özür diledi. Videoda bitkin ve yorgun hali korkuya neden olurken doktorlar dinlenmesi gerektiğini ifade etti.

Selda Bağcan kimdir?

1948 yılında Muğla'da dünyaya gelen Selda Bağcan Türk Halk Müziği ve Anadolu Rock yaparak Türkiye'de tanındı. Şarkılarında siyasete giren usta sanatçı protest müziğin temsilcisi haline geldi. Yüzüklerin Efendisi Frodo karakterini canlandıran oyuncu Elijah Wood'un kendisine hayran olduğunu açıklaması ile dünya gündemine girmişti.