Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden Selin Karakaya'nın anısını yaşatmak için düzenlenen “Selin Karakaya II. Anı Satranç Turnuvası” başladı.

Gazimağusa Arkın Palm Beach Hotel’de yer alan turnuva, Selin’in doğum günü olan 29 Ocak’tan itibaren, 2 Şubat’a kadar devam edecek.

Turnuvanın açılışında konuşan turnuva organizatörü Abdullah Özdoğan, Selin'in pes etmeyen, azimli kişiliğini anlattı.

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Başkanı Mert Taşkın da, kendilerine düşenin bu tür organizasyonlarla Şampiyon Melekler'in ismini yaşatmak olduğunu ifade etti.

Selin Karakaya’nın annesi, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da, Selin’in ve tüm Şampiyon Melekler’in anısını yaşatmak için tek yumruk halinde mücadelelerini sürdürdüklerini hatırlatarak, ailesi olarak Şampiyon Meleklerin adını ve anılarını yaşatmak için söz verdiklerini kaydetti.