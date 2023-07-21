Başbakanlık önünde tüplü eylem yapan KTAMS, Kamu-Sen, KTÖS, KTOEÖS ve Hür-İş adına açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Başbakan Ünal Üstel’e seslenerek, “İmzasına sahip çıkmayan ülkesine de çalışanına da halkına da sahip çıkamaz” dedi.

Türkiye’deki gibi çalışanlara refah payı da verilmesi talebini dile getiren sendikaları, vergi dilimleri ve matrahıyla ilgili verilen sözün de tutulmasını isteyerek, en düşük maaş alanla en yüksek maaş alanının yüzde 37 vergi diliminde bulunduğunu belirtti.

Başbakan Ünal Üstel’den 15 gündür randevu alamadıklarını, Başbakanlık Müsteşarı’nın telefonlarına çıkmadığını savunan Güven Bengihan, sendikaların önümüzdeki hafta demokratik eylem hakkını kullanacağını söyledi.

Bengihan, Başbakan’ın sendikalarla 12 Ekim 2022’de bir protokol imzaladığını, bu protokolle özellikle Göç Yasası kapsamında işe alınanların maaşlarına hayat pahalılığı düzenlemesinde ek artış yapılmasının öngörüldüğünü söyledi.

İlk hayat pahalılığı düzenlemesinde Göç Yasası çalışanlarına Barem I’in I’inden başlayarak üniversite hizmet sınıfının I’inci derecesine kadar kademeli olacak şekilde 800 TL ödenmesi için adım atıldığını ifade eden Bengihan, bu uygulamanın ocak ayında yenilenmediğini kaydetti.

Sıfırlanan KDV’lerin, düşürülen harçların raflara hiçbir olumlu yansıması olmadığını da savunan Bengihan, Türkiye Cumhuriyeti’nde 6 aylık hayat pahalılığının yüzde 19.77, KKTC’de ise yüzde 33.32 olarak gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye’deki çalışanlara yüzde 34 artışla refah payı da verildiğini dile getiren KTAMS Başkanı Bengihan, KKTC’de "göç yasasından" kamuya girenlere yüzde 24, daha eski baremden işe girenlereyse yüzde 27-28 artış yapıldığını belirterek, “Gerçekleşen hayat pahalılığı dahi maaşlara yansıtılmadı” dedi.

Bengihan, Türkiye’deki gibi çalışanlara refah payı verilmesi taleplerini de dile getirdi.

“KAŞIKLA VERİP KEPÇEYLE ALIYORLAR”

KTAMS Başkanı Bengihan, “Ocak ayından başlayan zamlar temmuzun sonunda maaşlara yansıtılıyor. 7’nci aydan itibaren yapılan zamlarla verdikleri bütün Hayat Pahalılığı da boşa gidiyor. Kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar. Alım gücü gerileyen asgari ücretli sefalete terk edildi” dedi.

Akaryakıta, süte, tüpe, ekmeğe, elektriğe yüzde 20’ye varan zamlar yapıldığını kaydeden Bengihan, asgari ücretli daha artışlı maaşını almadan zamların başladığını, vatandaşın dövizdeki artış karşısında her geçen gün daha da fakirleştiğini belirtti.

“EMİRNAMEYİ BİLE YANLIŞ YAYINLADILAR”

Tüp gaza 40 TL zam yapıldığını hatırlatan, zammın yürürlüğe girmesiyle ilgili yayınlanan emirnamede geçtiğimiz yılın tarihinin yazdığını söyleyen Bengihan, “Emirnameyi bile yanlış yayınladılar. Gaz almak gibi bir dertleri de yok… Her şeyi biz yapacaksak size gerek de yok…” ifadelerini kullandı.

“EN DÜŞÜK MAAŞ ALANLA EN YÜKSEK MAAŞ ALAN YÜZDE 37 VERGİ DİLİMİNDE”

Maliye Bakanı Alişan Şan ile geçtiğimiz hafta toplantı yaptıklarını, sendikalar olarak Başbakan’ın imzaladığı protokolü de hatırlattıklarının kaydeden Güven Bengihan, şu anki enflasyonist yapıda Hayat Pahalılığı ödeneğinin 6 ayda bir verilmesinin yeterli olmadığını Maliye Bakanı’na da söylediklerini aktardı.

Vergi dilimleri ve matrahlarıyla ilgili düzenlemeyle ilgili görüşlerini ifade ettiklerini ama bunun da dikkate alınmadığını söyleyen Güven Bengihan, Hayat Pahalılığının baremlere yansıtılmasıyla en düşük maaş alanla en yüksek maaş alanının yüzde 37 vergi diliminde bulunduğunu kaydetti.

EYLEM: SOSYAL DEVLET OLMAKTAN DA OLDUKÇA UZAKTADIRLAR

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, hükümeti eleştirdiği konuşmasında, “Emekçinin değil, sermayenin yanındadırlar, sosyal devlet olmaktan da oldukça uzaktadırlar” dedi.

Hükümettekilerin tek dertlerinin koltuk olduğunu savunan Eylem, "Kıbrıslı Türklere yapılan dayatmalarla tüm kurumların bir bir elden gittiğini" savundu.

Eylem, “Emek için mücadele verecek olan sendikalardır. Mücadelemiz devam edecek” dedi.