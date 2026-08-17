Sendikalar adına açıklama yapan Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan, mahkemelerde yaşanan personel eksikliğine dikkat çekmek amacıyla 12 Haziran’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptıklarını hatırlattı.

Bengihan, personel eksikliğinin giderilmesi ve gerekli istihdamların yapılması için hükümete 15 Eylül’e kadar süre verdiklerini belirtti.

Aradan geçen sürede sorunun çözümüne yönelik herhangi bir adım atılmadığını kaydeden Bengihan, 15 Eylül’e kadar olumlu bir gelişme yaşanmaması halinde KTAMS, KAMU-İŞ ve KAMU-SEN’in 16 Eylül itibarıyla mahkemelerde greve gideceğini duyurdu.