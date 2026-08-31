Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından Girne Limanı’nda yolculuk için bekleyen yüzlerce kişinin mağduriyet yaşadığını belirterek, hava şartlarının uygun olması halinde kazayla ilgisi bulunmayan diğer şirketlerin seferlerine devam etmesi gerektiğini söyledi. Şenkul, seferlerin arama-kurtarma çalışmalarını engellemeyecek şekilde ve gerektiğinde çıkış rotaları değiştirilerek düzenlenmesini istedi.

Uçak seferlerine yönelik yoğun talebin oluşmasının anlaşılabilir olduğunu belirten Şenkul, buna karşın bilet fiyatlarındaki artışa tepki gösterdi.

Şenkul, 6 bin TL seviyesindeki uçak biletlerinin zorunlu talep nedeniyle 22 bin TL’ye yükselmesini eleştirerek, yaşanan süreçte ticari kaygıların insanî ihtiyaçların önüne geçmemesi gerektiğini vurguladı.

Şenkul'un konuyla ilgili paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Yaşadığımız facianın ardından:

Dün büyük bir faciaya yaşadık ve buna bağlı olarak hepimiz şok içindeyiz.

Ancak bazılarımız bana kızacak olsa da hayatın normal akışına hızlıca dönmek zorundayız.

Girne Limanında yüzlerce insan yolculuk için dünden beri perişan halde bekliyor.

Hava şartları müsait ve dünkü kazayla alakası olmayan diğer şirketlerin bu amme hizmetine devam etmesi gerekiyor.

Kaza mahalline bağlı olarak çıkış rotası değişilerek, arama çalışmalarına engel teşkil etmeyecek şekilde seferleri yapmalıyız.

Dünkü kaza sebebiyle uçaklara yoğun talep oluşmuş olması normal ama normal olmayan:

6 bin liralık biletlerin zorunlu talep nedeniyle 22 bin Türk Lirasına çıkması.

Bu koşullarda bile ticari bakış açısından çıkamadık ya, hepimize yazıklar olsun.

Evet şoktayız, evet üzgünüz, evet tedirgin durumdayız ancak bunlar yapmamız gerekenlere engel olmamalı"