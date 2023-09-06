Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul Türkiye’den temin edilen su hattının Alsancak bölgesine giden yolunda bir arıza oluştuğunu ifade ederek, “Alsancak bölgesinde oluşan arızadan kentimiz 3 gün boyunca ciddi şekilde etkilenecektir” dedi.

Şenkul’un paylaşımı şu şekilde:

“İyi akşamlar Girne,

Türkiye’den temin edilen su hattında Alsancak bölgesinde oluşan arızadan kentimiz 3 gün boyunca ciddi şekilde etkilenecektir.

Bu arıza sebebi ile bize verilen su miktarında %60 gibi yüksek oranda azalma olacaktır.

Bu sebeple bu akşamdan başlayarak dönüşümlü olarak planlı su kesintileri yapmak zorundayız.

Lütfen içinde bulunduğumuz durumu dikkate alıp arıza giderilene kadar suyu her zamankinden daha tasarruflu kullanalım.”