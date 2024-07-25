Başkan Şenkul, “Semih Sancar Caddesinde kaldırımdan yola katılan 2 noktada ciddi çökmeler vardı. Doğuya gidiş yönündeki çukurlar 30 saat aralıksız süren çalışmalar sonucunda giderildi. Trafiği kesmeden, vatandaşımızı mağdur etmeden çalışmalarını yapan taşeron ve belediye emekçilerine kentimiz adına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Önümüzdeki günlerde aynı planlama ve iş disipliniyle yolun Batı gidiş yönü de trafiği kesmeden yenilenecektir” açıklamasını da yapan Şenkul, paylaştığı fotoğraflara işaret etti, “Aynı çökmelerin oluşmaması için yapılan çalışmanın detaylarını görebilirsiniz” dedi.

Şenkul, “Ekiplerimiz bugün ise Ozanköy Bülent Ecevit Caddesinin tümüne serilecek asfalt çalışmalarını organize etti. Tüm bu işlemlerin finansmanı belediyemizin öz kaynaklarından karşılanmaktadır. Az laf çok iş…” diye konuştu.