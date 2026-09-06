Şenkul, Filo Jet kazasının üzerinden bir hafta geçtiğini belirterek, yaşanan şokun gün geçtikçe derin bir üzüntüye dönüştüğünü ifade etti.

Kazanın ardından 3 günlük yas ilan edildiğini, daha sonra alınan kararla düğünler hariç müzikli eğlencelere yönelik yasağın çarşamba gününe kadar uzatıldığını hatırlatan Şenkul, özellikle Girne’deki hassasiyete dikkat çekti.

“Kayıp aileleri beklerken yüksek sesli müzik doğru değildir”

Şenkul, Girne Turizm Limanı’nda kayıp ailelerinin çaresizce beklediğini belirterek, bu ailelerin duyabileceği şekilde yüksek sesli müzik yapılmasının, düğün dahi olsa doğru olmadığını söyledi.

Müzik sesi duyulmadığında kayıpların geri gelmeyeceğini herkesin bildiğini ifade eden Şenkul, buna rağmen empati yapılması gerektiğini vurguladı.

Şenkul, aylar önceden planlanan düğünlerin yapılması kararının yanlış olmadığını belirterek, özellikle Girne’deki tüm düğün sahiplerinden, en azından kayıp aramaları tamamlanana kadar yasal müzik seviyesi kuralına uymalarını rica etti.

Eğlence sektörü için destek yapısı çağrısı

Geçimini eğlence sektöründen kazanan insanların da bu süreçte hem üzüntü yaşadığını hem de geçim kaygısı taşıdığını belirten Şenkul, benzer durumlarda bu kişilerin kayıplarını asgari düzeyde karşılayacak bir yapının oluşturulması gerektiğini söyledi.

Müzik yasağının İçişleri Bakanlığı tarafından alındığını ve yetki konusunda belediyelerin çok fazla söz hakkı bulunmadığını ifade eden Şenkul, buna rağmen belediye ekiplerinin gece boyunca kontroller yaptığını kaydetti.

Şenkul, dün akşam birçok yerden müzik ihbarı aldıklarını, tümüne kontrole gittiklerini belirterek, 3 noktadaki düğün dışında kentte müzik yasağına casinolu büyük oteller dahil büyük oranda uyulduğunu açıkladı.

Araçlarında yüksek sesle müzik dinleyenlere ise polisin müdahale ettiğini belirtti.

“İSİAS ne ise, Filo Jet de odur”

Şenkul, Filo Jet faciasına ilişkin “Benim açımdan bu kaza bizim İSİAS’ımızdır” ifadelerini kullandı.

Kayıplar aranırken ve sonrasında mahkeme süreçlerinde kayıp yakınlarının, özellikle de kayıpların çocuklarının yanında olunması gerektiğini vurgulayan Şenkul, bunun toplumun boynunun borcu olduğunu söyledi.

Şenkul, kurulması gerektiği sık sık dile getirilen yeni yapının temellerinin yalnızca liyakat ve adalet üzerine değil; ahlak, vefa, empati ve dayanışma gibi değerler üzerine de kurulması gerektiğini ifade etti.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, “Tekrar ediyorum, İSİAS ne ise Filo Jet de odur. Yapmamız gerekenler vardır, hep birlikte yapacağız. Kayıp ailelerini bugün de, yarın da yalnız bırakmayacağız” dedi.