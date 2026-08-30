Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Filo Denizcilik’e ait yolcu ve yük gemisinin Diana Beach açıklarında battığını açıkladı.

Şenkul, gemide yolcu ve personel olmak üzere toplam 270 kişinin bulunduğunu belirterek, durumun ciddi olduğunu ifade etti.

Olayın ardından bölgede geniş çaplı kurtarma çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra Akgünler’e ait Express gemisi ve çok sayıda küçük teknenin kurtarma çalışmalarına katıldığı bildirildi.

Şenkul, olayla ilgili bilgi kirliliğine karşı da uyarıda bulunarak, “Lütfen bilgi kirliliği yaratacak paylaşımlardan uzak duralım.” çağrısı yaptı.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor.