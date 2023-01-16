Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Girne’de yoğun yağışa rağmen çok az noktada sorun yaşandığını ifade etti.

Başkan Şenkul, “Kaymakamlığımız, itfaiyemiz ve Sivil Savunma Teşkilatımız ile birlikte gerekli temasları sağlayıp kentimizdeki az sayıdaki sorunlu noktada gerekli müdahaleleri yaptık” dedi.

“Gelecek yıl için gerekli altyapı yatırımlarının notunu aldık, gerekeni yapacağımızdan şüpheniz olmasın” diyen Şenkul, şöyle devam etti:

“Girne Belediyesi çalışanları ile birlikte yağmur altında mücadele eden itfaiye ve Sivil Savunma ekiplerine kentim adına teşekkür ederim, iyi ki varsınız.”