Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Antik Liman ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Başkan Şenkul, Bakanlar Kurulu’ndan geçmesine rağmen ek bütçe kararının Resmi Gazete’de yayımlandığını belirterek, sözleşmenin yapılamadığını aktardı.

“Antik Liman’da iş yapılmadan günler de böylece akıp gidiyor” ifadelerini kullanan Şenkul, açıklamasına şöyle devam etti:

“Halka bu gerçekleri anlatmak yerine bazı arkadaşlarımız da topu taca atmaya uğraşıyor. Hükümet içi çekişmelere başta esnaf olmak üzere ülke kurban ediliyor.

Tekrar ediyorum: Projenin bitirilmesine Girne Belediyesi olarak talibiz. 1 ay içerisinde de Limanı açmayı taahhüt ediyoruz. (Çakıl taşlarının ülke içinden tedarik edilmesine izin verilmek koşulu ile.)”