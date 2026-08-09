Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, UBP’nin kendisine yönelik açıklamasına yanıt vererek, Başbakan Ünal Üstel’in eleştirilerine karşılık vermek yerine görevine dönerek gerekli kararları alması gerektiğini savundu.

Şenkul'un paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Ülkedeki gerçekleri söylemem belli ki sayın Başbakanı rahatsız etmiş, iyi de olmuş çünkü durum iyi değil.

Şunun bilinmesini isterim ki sayın Başbakan benim için Ulusal Birlik Partisi ile eş anlamlı değildir.

Ulusal Birlik Partisi tıpkı Cumhuriyetçi Türk Partisi gibi bu ülkenin olmaz ise olmazıdır.

Yaptıkları ve yapmadıkları sebebiyle Ünal bey için ayni şekilde düşünmediğimi sağır sultan bilmektedir.

Çok değil 4 ay içinde halkımız bu tartışmalarda kime hak verdiğini sandıkta zaten bizlere gösterecektir.

Bu noktada:

Sayın Başbakanın yapması gereken bir kentin Belediye Başkanının eleştirisine çocukça laf yetiştirmek değil, tatiline son verip görevinin başına dönüp gereken kararları hızlıca almasıdır.

Girne Belediyesi olarak tüm gücümüzle bu konuda alınacak önlemlere destek vermeye hazırız"