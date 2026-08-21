Şenkul, geçtiğimiz ay girişimci bir grubun kendilerini ziyaret ederek organizasyonu Girne Kalesi yanında gerçekleştirmek üzere anlaştıklarını aktardı. Gençlerin uluslararası organizasyonlara katılabilmesine imkan sağlamak ve girişimcilere destek olmak amacıyla belediye olarak gerekli izni verdiklerini belirten Şenkul, aynı gün Amfi Tiyatro’da yapılması planlanan Sıla konserinin de 19 Eylül’e ertelendiğini kaydetti.

Organizasyonun iptal edildiği bilgisini bugün itibarıyla resmi olarak aldıklarını açıklayan Şenkul, kararın Güney Kıbrıs’ın Sırbistan üzerindeki siyasi baskılarından kaynaklandığını ifade etti.

Şenkul, yaşananların ilk kez olmadığını belirterek, Kıbrıslı Türklerin sanat ve spor başta olmak üzere çeşitli alanlarda dünya ile bütünleşmesini engellemeye yönelik girişimlerin adadaki bölünmeyi daha da derinleştirdiğini savundu.

Organizasyon için büyük emek harcayan girişimcilerin ve etkinliğe katılmak için heyecan duyan gençlerin yaşadığı hayal kırıklığından dolayı üzgün olduklarını dile getiren Şenkul, gençlere seslendi.

Şenkul, “Ancak sizlerin üzülmesine hiç gerek yok gençler. Size sözümüz olsun; gelecek sene aynı noktada, aynı tarihte EXİT’ten daha da dünyaca bilinen bir organizasyonu yapmak için hem şahsım hem de belediyemiz aktif rol alacaktır” dedi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul açıklamasını, “Kıbrıslı Türkler olarak belki nüfusumuz az, dünyadaki etkimiz sınırlı olabilir ama hiç kimse bizim başımızı öne eğemez” sözleriyle tamamladı.