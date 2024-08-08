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Bu çalışmalar bittiği zaman yaklaşık 1200 konut, Askeri Hastahane ve Yeni Girne Devlet Hastahanesi kanalizasyon sistemine bağlanmış olacak.

Tatar: Erenköy şehitleri Kıbrıs Türkü’nün yazmakta olduğu destanın bir simgesi haline geldiler

Tatar: Erenköy şehitleri Kıbrıs Türkü’nün yazmakta olduğu destanın bir simgesi haline geldiler

Bu gelişmeye bağlı olarak 1-2 ay içerisinde Ship Hotel ve Zeytinlik sosyal konutları arasında kalan bölgeyi de kanalizasyona bağlamayı projelendirdik, finansmanını hazırladık.

Bildiğiniz gibi kanalizasyon hattımızı geçen ay başlayan projeyle birlikte Karaoğlanoğlu girişine kadar getiriyoruz.

"Kervansaray ve Doğanköy’ün eksik kalan bölümlerini kanalizasyon sistemine bağlayacak çalışmalara çok yakında başlıyoruz.

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