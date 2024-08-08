Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul:
"Kervansaray ve Doğanköy’ün eksik kalan bölümlerini kanalizasyon sistemine bağlayacak çalışmalara çok yakında başlıyoruz.
Bildiğiniz gibi kanalizasyon hattımızı geçen ay başlayan projeyle birlikte Karaoğlanoğlu girişine kadar getiriyoruz.
Bu gelişmeye bağlı olarak 1-2 ay içerisinde Ship Hotel ve Zeytinlik sosyal konutları arasında kalan bölgeyi de kanalizasyona bağlamayı projelendirdik, finansmanını hazırladık.
Bu çalışmalar bittiği zaman yaklaşık 1200 konut, Askeri Hastahane ve Yeni Girne Devlet Hastahanesi kanalizasyon sistemine bağlanmış olacak.
Az laf çok iş…"