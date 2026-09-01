Şenkul, kayıp yakınları için limandaki bekleme salonunda yer düzenlendiğini ancak ailelerin Turizm Limanı’nın girişinden ayrılmak istemediğini belirtti.

Bu noktada kayıp yakınları ile basın mensuplarının ihtiyaçlarının Girne Belediyesi, belediyeyle iş birliği içerisindeki bölge otelleri ve vatandaşlar tarafından karşılandığını kaydeden Şenkul, isteyen kayıp yakınlarının Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ile birlikte otellere yerleştirildiğini ifade etti.

Şenkul, sabah yapılan paylaşımların ardından Express seferlerin de yapılmaya başlandığını ve böylece limandaki yolcu yoğunluğunun hafiflediğini belirtti.

Şenkul, açıklamasını, “Dualarımız kayıp yakınları ve kayıplarımız için…” ifadeleriyle tamamladı.