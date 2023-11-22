Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, “Kentimizi yeniden Akdeniz’in incisi yapana kadar durmak yok” dedi.

İşte Şenkul’un paylaşımı:

“Sorunları var diye boş verilecek, vazgeçilecek veya yatırım yapılmayacak bir kent değil Girne.

Kentimizi yeniden Akdeniz’in incisi yapana kadar durmak yok.

Ekiplerimiz kentimizin girişine yeni ağaçların ekilmesi ve aydınlatma çalışmalarına an itibarı ile devam ediyor. Hedef 1 Aralık'ta Ecevit Caddesinin üst bölümünü ışıl ışıl hale getirmek.”