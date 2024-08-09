Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği görüşmeye dikkat çekti.

Başkan Şenkul, İmamoğlu'ndan 'arıtma tesisi' ve 'temiz su' konularında destek talep ettiklerini anımsatarak, "Bu görüşme çerçevesinde Ekrem Başkan’ın talimatıyla, İSKİ Genel Müdürü Sayın Dr. Şafak Başa’nın da katılımıyla dün ve bugün teknik ekiplerimiz oldukça verimli geçen toplantılar gerçekleştirdi. Yapılan tespitlerle ilgili ön bilgilendirmeyi bugünkü ziyaretinde İSKİ Genel Müdürümüz Şafak Bey bizzat bizlere aktardı" ifadelerini kullandı.

"Neredeyse KKTC bütçesi kadar bir bütçeyi yöneten ve yaklaşık 20 milyon kişiye hizmet veren bir kurumun başındaki kişinin mütevaziliği bizleri çok mutlu etti" diyen Şenkul, açıklamasına şöyle devam etti:

"Çok kısa sürede gerekli teknik temasların yapılmasını sağlayan Ekrem Başkan’a kentim adına teşekkür ediyorum. Kentimizin ana sorunlarını çözene kadar çalışmaya, şartları zorlamaya, destek aramaya devam edeceğiz çünkü başka Girne yok…"