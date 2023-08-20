Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, merkezi idarenin yerel yönetimlere bazı konularda yetki devrinde bulunmasının gerekli ve acil olduğunu ifade etti.

Başkan Şenkul, “Girne Belediyesi olarak Çevre Dairesinin yetkisinde olan ancak yeterli personeli olmadığı için vatandaştan gelen şikayetlere yetişemediği müzik izinleri konusunda yetki almaya hazırız. Bunun yanında çevreyi kirletenlere karşı Çevre Dairesi ile birlikte yetkilendirmeye de talibiz. Zabıtalarımızın ceza yazma yetkisine yanlış park cezası yanında, tek yol ihlalleri, dönüş yasakları gibi konuların da eklenmesine biz hazırız. Vergi dairesinin fiyat denetimlerine destek olmaya da hazırız, Gümrüğün kaçakçılıkla mücadelesine de. Buna benzer daha birçok konuda personelimizin gerekli kursları almasına da hazırız. Gerekiyorsa personel istihdamına da hazırız” açıklamasını yaptı.

“Kötü durumdayız ama istersek düzeltebiliriz”

“Tek istediğimiz yasa yapıcıların hızlıca bizi bu konularda yetkili kılacak yasalar yapması ve yazılan tüm cezaların anında muhaceret ekranlarına düşmesi” diyen Şenkul, açıklamasına şöyle devam etti:

“Ülkeyi terk etmeden park cezasını da, yere çöp atma cezasını da benzeri cezaların da ödenmesini sağlayacak altyapı. Biz tüm çıkış kapılarına kendi mobil post cihazlarımızı da koyarız, o şekilde tahsilatı da yaparız.

Pazar olması hasebiyle biraz iğneli bir espri ile bitireyim: Maliyenin cezaları toplayıp bize vermesini de kabul edemeyiz çünkü parayı hiç etmeden vermiyorlar belediyelere. Örnek şekil 1 A: Trafik cezası paraları. Kötü durumdayız ama istersek düzeltebiliriz hala birçok konuyu, enseyi karartmamak ve boş vermemek şartıyla tabi.”